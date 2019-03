Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO, sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (28.03.2019/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Munich Re: Pullback läuft an - ChartanalyseIm vergangenen Jahr dominierte bei den Aktien der Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) eine volatile Seitwärtsbewegung, die sich oberhalb der Unterstützung bei 175,20 EUR dreiecksförmig zuspitzte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zum Jahreswechsel sei es der Käuferseite gelungen, im Bereich von 185,00 EUR einen Boden auszubilden und in einer ersten Kaufwelle über die Zwischenhochs bei 196,80 und 197,50 EUR auszubrechen. Als Mitte Februar auch das Vorjahreshoch bei 200,30 EUR überschritten worden sei, habe es kein Halten mehr gegeben: In einem dynamischen Aufwärtsimpuls seien die Aktien über den langfristigen Widerstand bei 206,50 EUR gesprungen und hätten mit 218,40 EUR Mitte März ein neues mehrjähriges Hoch erreicht. Ausgehend von der Marke sei zuletzt ein Rücklauf an das Ausbruchsniveau gestartet.Ausblick: Kurzfristig seien die Bullen gefordert, die Unterstützung bei 206,50 EUR zu verteidigen. Im übergeordneten Zeitfenster habe der starke Anstieg der letzten Wochen jedoch weiteres Aufwärtspotenzial generiert.Die Long-Szenarien: Sollte die laufende Korrektur noch vorder 206,50 EUR-Marke enden, wäre bei einem Ausbruch über die Hürde bei 211,90 EUR der Aufwärtstrend reaktiviert. In der Folge könnten die Aktien der Münchener Rück wieder bis 218,40 EUR steigen. Dort dürften die Verkäufer erneut aktiv werden. Könne die Marke anschließend ebenfalls überschritten werden, stünde eine mittelfristige Ausweitung der Rally bis 230,00 EUR an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: