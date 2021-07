Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

231,55 EUR -0,19% (13.07.2021, 11:20)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

231,90 EUR +0,02% (13.07.2021, 11:07)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (13.07.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF).Im ersten Quartal 2021 habe die Münchener Rück ein Ergebnis in Höhe von EUR 589 Mio. (Q1 20: EUR 221 Mio.) verzeichnet, welches im Rahmen der vorab angekündigten EUR 600 Mio.-Marke gelegen habe. Obwohl das Unternehmen überdurchschnittliche Schäden aus Naturkatastrophen aufgrund der Kältewelle in den USA (z.B. Texas) habe verbuchen müssen (insgesamt EUR 646 Mio., EUR 450 Mio. Kältewelle USA), habe das durch eine solide Performance des Erstversicherers Ergo und Auflösung von Rückstellungen für Basisschäden in Höhe von EUR 230 Mio. kompensiert werden können. Der Versicherer sei nicht von COVID-19 bedingten Schäden verschont geblieben, welche in den ersten drei Monaten des Jahres EUR 167 Mio. betragen hätten.Das Management habe das Umsatzziel für GJ 21 auf EUR 57 Mrd. (bisher EUR 55Mrd.) angehoben. Dies sei vor allem auf erfolgreiche Vertragsneuverhandlungen in der Rückversicherung im April, höhere Preise (+2,4%) und ein größeres Geschäftsvolumen(+17,1%), zurückzuführen. Dabei habe Münchener Rück vor allem Wachstumschancen in Asien (Japan) und Indien sowie bei globalen Kunden genutzt. Das Management erwarte weiterhin einen Gewinn in Höhe von EUR 2,8 Mrd. für GJ 21.Die Münchener Rück könne durch ihre starke Solvenzquote punkten. Das Management habe sich zufrieden mit der aktuellen Kapitalisierung in Höhe von 217% gezeigt, welche genügend finanzielle Flexibilität bieten sollte.Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, verringern ihr Kursziel auf EUR 260 (bisher EUR 276) aufgrund einer geringeren Bewertung von Vergleichsunternehmen, stufen jedoch die Münchener Rück auf "kaufen" aufgrund des Rückgangs des Aktienkurses um über 10% in den letzten drei Monaten. Steigende Schäden aus Naturkatastrophen seien ein Risiko für globale Rückversicherer, jedoch sollte man durch steigende Prämien den Effekt auf die Schaden/Kosten-Quote minimieren können. Des Weiteren biete die starke Kapitalisierung finanzielle Flexibilität. (Analyse vom 13.07.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Munich Re-Aktie: