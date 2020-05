Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (08.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Rückversicherer habe am Donnerstag die Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt und dabei die Jahresprognose zurückgezogen. Der Ausfall von Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen infolge der Coronavirus-Pandemie würden Munich Re die Bilanz in diesem Jahr verhageln. Die Munich Re könne sich die hohen Schäden ohne Weiteres leisten und die Belastungen gut verkraften. Doch sei die Dividendenkontinuität vielleicht in Gefahr?Allein durch die Absage von Großveranstaltungen in diesem Bereich könnte sich die Belastung auf mehr als eine Milliarde Euro belaufen, habe Finanzvorstand Christoph Jurecka bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag erklärt. Eine neue Gewinnprognose für 2020 habe er wegen der Unsicherheiten rund um die Pandemie nicht gewagt.Rote Zahlen würden Jurecka aber nach jetzigem Wissensstand sehr überraschen, habe er auf Nachfrage wissen lassen. Diese Aussage lasse sehr viel Interpretationsspielraum und dürfte manchen Investor erschrecken. Was passiere mit der Dividende, wenn am Ende des Jahres nur ein kleiner Gewinn herausspringe? Gehe die Munich Re dann an die Reserven, um die Dividendenkontinuität zu wahren? Seit 50 Jahren habe der Rückversicherer die Ausschüttung mindestens konstant gehalten.In den letzten Jahren habe der Rückversicherer bereits zweimal deutlich mehr als den IFRS-Jahresgewinn ausschütten müssen. Das sei für die Geschäftsjahre 2011 und 2017 der Fall gewesen. Insgesamt habe sich die Ausschüttungssumme für 2019 auf 1,373 Milliarden Euro belaufen. Das sei das Mindeste, was die Munich Re verdienen sollte, wolle sie unter 100 Prozent bleiben.Im ersten Quartal habe die Munich Re für Versicherungsschäden infolge der Pandemie rund 800 Millionen Euro zurückgelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei der Gewinn dadurch um fast zwei Drittel auf 222 Millionen Euro eingebrochen. Sein ursprüngliches Gewinnziel von 2,8 Milliarden Euro habe der Vorstand Ende März gekippt.Wie teuer die Pandemie-Folgen Versicherer und Rückversicherer zu stehen kämen, habe Jurecka nicht zu beziffern gewagt. Klar sei aber insgesamt: "Covid-19 wird für unsere Branche ein teures Ereignis." Im Gegensatz zu einem Hurrikan wüte eine Pandemie über Wochen und Monate. "Daher wird man erst viel später sagen können, wie teuer es denn wird." Die Munich Re könne sich die hohen Schäden aber ohne Weiteres leisten und die Belastungen gut verkraften.Unterdessen habe der Munich Re-Konzern seine Prämieneinnahmen um knapp sieben Prozent auf rund 14,3 Milliarden Euro gesteigert. Die jüngste Vertragserneuerung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung zum 1. April habe dem Konzern drei Prozent höhere Preise und einen Geschäftsausbau um mehr als 25 Prozent gebracht. Die Preiserhöhungen würden dem Konzern vor in Japan gelangen, wo mehrere Taifune in den vergangenen Jahren hohe Schäden verursacht hätten.Die Corona-Pandemie werde die Munich Re hart treffen. Die Münchner würden aber nicht umfallen und im Vergleich zu nicht so stabil aufgestellten Wettbewerbern gestärkt aus der Krise hervorgehen. Was die Dividende betreffe, dürfte der Rückversicherer im Ausnahmefall an die Substanz gehen.Vorerst gibt es daher keinen Grund, die Munich Re-Aktie zu verkaufen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2020)