Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

249,50 EUR +1,90% (06.12.2021, 15:25)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

249,25 EUR +1,40% (06.12.2021, 15:12)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (06.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe.Der Absturz der Munich Re-Aktie am "Black Friday" scheine vorerst überwunden. Sie habe neue Fahrt aufgenommen und sich nach dem Sprung über die wichtige 200-Tage-Linie wieder der 250-Euro-Marke genähert. Metzler sehe den Rückversicherer auf Kurs.Analyst Jochen Schmitt habe das Kursziel von 286 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Er sehe großes Potenzial darin, dass sich das Unternehmen schon seit Jahren für Nachhaltigkeit einsetze. Das bringe beispielsweise bei der Einschätzung von Gefahren durch Naturkatastrophen Vorteile.Aus technischer Sicht befinde sich die Aktie wieder im Aufwärtstrend. Seit dem Tief am Black Friday zeige sie eine stetige Erholung, während der auch die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobert worden sei.Value-Werte wie der Rückversicherer könnten im kommenden Jahr wieder stärker gefragt sein. Die Munich Re ist mit ihrer üppigen Dividendenrendite immer ein Investment wert, zumal jetzt auch noch technische Argumente hinzukommen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link