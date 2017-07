ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (17.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) charttechnisch unter die Lupe.Das Filtern verschiedener Basiswerte nach dem Kriterium der Relative Stärke nach Levy gehöre den "Pflichtaufgaben" des Technischen Analysten. Oftmals würden sich dadurch interessante Investmentgelegenheiten identifizieren lassen. Aktuell treffe dies beispielsweise auf die Münchener Rück-Aktie zu. Trotz des Ausbruchs aus einer klassischen Korrekturflagge tendiere der Titel seit November 2016 letztlich nur seitwärts. Doch es Hoffnung auf Besserung: So habe die Relative Stärke nicht nur ihren Schwellenwert von 1 zuletzt übersprungen, sondern damit gleichzeitig auch die im Indikatorverlauf bestehende Flagge nach oben aufgelöst. Dank dieses Rückenwinds erwarte man einen Test der Widerstandszone aus den letzten beiden Verlaufshochs bei 187,35/189,40 EUR. Danach definiere das Hoch vom November 2015 bei 193,65 EUR das nächste Anlaufziel, wobei die oben beschriebene Flagge perspektivisch sogar einen Anlauf auf das Mehrjahreshoch vom April 2015 bei 206,50 EUR impliziere.Als Absicherung auf der Unterseite können Anleger bei der Munich Re-Aktie die steigende 200-Tages-Linie (akt. bei 177,06 EUR) heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2017)Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:181,90 EUR -0,04% (17.07.2017, 08:51)XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:181,80 EUR (14.07.2017)