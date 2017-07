XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (31.07.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Sack von der Nord LB:Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zur Versicherungsbranche die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) zu halten.Münchener Rück wie Talanx würden sowohl über bedeutende Erst- als auch Rückversicherungssegmente verfügen. Dabei werde bei der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft über die ERGO geführt, während der Talanx-Konzern aus Hannover neben seinen Erstversicherungsbereichen mit zahlreichen Marken (u.a. HDI) über eine nennenswerte Beteiligung (über 50%) an der Hannover Rück verfüge. Die Münchener Rück habe für die Sparte ERGO ein Strategieprogramm verkündet, die Kostenbasis bis 2020 um EUR 280 Mio. zu reduzieren.Für die Versicherungsunternehmen spreche u.a. die über dem Gesamtmarkt liegende Dividendenattraktivität. Dividendenrenditen von durchschnittlich 4,7% würden durch hohe Ausschüttungsquoten von etwa 50% sowie Aktienrückkaufprogramme unterstützt. Neben Munich Re (bis April 2018 bis zu EUR 1 Mrd.) würden auch Allianz (bis Februar 2018 bis zu EUR 3 Mrd.) sowie AXA nennenswerte Aktienkäufe umsetzen. Swiss Re habe bereits im Februar 2017 ein Aktienrückkaufprogramm über CHF 1 Mrd. abgeschlossen.Die Versicherungsbranche befinde sich in einer tiefgreifenden Transformationsphase. Neben der Umsetzung regulatorischer Vorgaben würden Restrukturierungsprogramme, Digitalisierungsinitiativen sowie das niedrige Zinsniveau belasten. Der vergleichsweise geringe Schadenverlauf der vergangenen Jahre habe die Ergebnisentwicklung begünstigt.Volker Sack, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Munich Re-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute EUR 167,00. (Analyse vom 28.07.2017)Börsenplätze Munich Re-Aktie: