Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

183,55 EUR -0,78% (09.08.2017, 12:31)



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (09.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).Sowohl das operative Ergebnis mit 1,16 (Vj.: 1,46) Mrd. Euro als auch das Nettoergebnis mit 0,73 (Vj.: 0,97) Mrd. Euro hätten die Erwartungen in Q2 übertreffen können. Die Solvabilitätsquote (Solvency II) habe sich zum 30.06.2017 auf 261% (31.03.2017: 242%) verbessert und damit weiterhin auf einem sehr guten Niveau gelegen. Alles in allem habe das Unternehmen - wenn auch zum Teil durch Sondereffekte begünstigt - ein solides Q2 verzeichnet. Dabei habe es von geringeren Belastungen aus Großschäden profitiert, die den erwartungsgemäßen Druck auf das Kapitalanlageergebnis jedoch nicht hätten kompensieren können. Für das aktuelle Geschäftsjahr stelle der Konzern weiterhin ein Nettoergebnis von 2,2 bis 2,4 Mrd. Euro in Aussicht, was aus heutiger Sicht komfortabel erreichbar sein sollte.Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen erhöht (EPS 2017e: 15,38 (alt: 14,91) Euro; EPS 2018e: 15,76 (alt: 15,02) Euro). Dem herausfordernden Marktumfeld stünden das laufende Aktienrückkaufprogramm und die hohen Dividendenausschüttungen gegenüber.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Munich Re-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 181,00 auf 190,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 09.08.2017)XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:183,55 EUR -1,37% (09.08.2017, 12:21)