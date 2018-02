XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 2,6 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2016 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 16,0 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 219 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (06.02.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Werner Schirmer, Investmentanalyst von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).Die Zahlen des vierten Quartals seien in Summe enttäuschend ausgefallen. Das Nettoergebnis habe zwar gegenüber dem Vorjahresquartal um 8% auf 530 Mio. EUR zugelegt, aber die Marktprognosen leicht verfehlt. Dies gelte trotz des überraschend starken Anstiegs des Kapitalanlageergebnisses um 22% auf 2,0 Mrd. EUR (Konsens: 1,6 Mrd. EUR). Die Enttäuschung habe in erster Linie aus der Combined Ratio (d.h. dem Verhältnis von Schaden- & Verwaltungsaufwand zu Prämien) in der Schaden- und Unfallrückversicherung resultiert. Sie sei von 101,9% auf 103,9% gestiegen (Konsens: 97,1%), was allerdings auch auf den deutlichen Rückgang der Reserveauflösungen für Altschäden zurückzuführen gewesen sei.Im Erstversicherungsgeschäft (ERGO) habe sich die Combined Ratio in Deutschland nur von 100,0% auf 100,3% verschlechtert, während sie sich im internationalen Geschäft erfreulicherweise von 100,2% auf 94,7% verbessert habe. Erfreulich habe auch die Lebensrückversicherung abgeschnitten, die mit 299 Mio. EUR den höchsten Quartalsgewinn seit dem Jahr 2011erzielt habe.Ein positives Zeichen setze die in Aussicht gestellte Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms (in Höhe von 1,0 Mrd. EUR) über die Hauptversammlung im April 2018 hinaus. Der Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2017 hingegen habe mit unverändert 8,60 EUR je Aktie zwar die Analystenerwartungen getroffen, aber leicht unter den Marktprognosen gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: