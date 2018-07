Xetra-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

182,90 EUR -1,69% (20.07.2018, 15:56)



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

182,65 EUR -1,70% (20.07.2018, 16:10)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Überschuss in Höhe von 0,4 Mrd. Euro. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 42.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 32 Mrd. Euro allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt die Munich Re AG in der ERGO. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2017 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,5 Mrd. Euro ein. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 218 Mrd. Euro werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (20.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktie: Gewinnsteigerungen in Aussicht gestellt - AktienanalyseNach einem schwierigen zweiten Halbjahr 2017, in dem die Versicherungen mit großen Schäden infolge von starken Wirbelstürmen und schweren Erdbeben konfrontiert wurden, fiel die Bilanz im ersten Halbjahr 2018 besser aus, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung zur Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).Wie aus dem vergangene Woche veröffentlichten Naturkatastrophen-Bericht der Münchener Rück hervorgehe, seien in den ersten sechs Monaten 2018 Gesamtschäden von 33 Mrd. US-Dollar angefallen, die Hälfte der Summe des Vorjahres. Für die Versicherer und Rückversicherer habe es allerdings keine außergewöhnliche Entlastung bedeutet. Zwar habe der Anteil der versicherten Schäden von Januar bis Juni 2018 mit 17 Mrd. US-Dollar unter den 25,5 Mrd. des Vorjahreszeitraums gelegen, er habe aber in etwa dem Durchschnitt der ersten sechs Monate in den zurückliegenden 30 Jahren entsprochen (17,5 Mrd. US-Dollar). Dies sei darauf zurückzuführen, dass insbesondere in den Industriestaaten die Zahl der Versicherungen gegen Schäden aus Naturkatastrophen in den letzten Jahren gestiegen sei.Nichtsdestotrotz habe Torsten Jeworrek, Vorstandsmitglied der Münchener Rück AG, mit Blick auf den Verlauf des ersten Halbjahres resümiert, dass es gut sei, nach extremen Katastrophen mit Rekordschäden wieder eine Phase mit geringen Schäden zu verzeichnen. Bereits nach einem guten Auftakt in das laufende Geschäftsjahr habe sich der weltgrößte Rückversicherer zuversichtlich gezeigt. Finanzvorstand Jörg Schneider habe Anfang Mai mit Blick auf die geringen Schäden im ersten Quartal einen Gewinn von mindestens 2,5 Mrd. Euro für 2018 in Aussicht gestellt. Der Erwartungen für die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung seien mit Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal um 2 Prozentpunkte auf 97% gesenkt worden. In den ersten drei Monaten habe die Quote, die Auskunft über die Rentabilität des operativen Geschäfts gebe, aufgrund der geringen Schäden bei 88,6% (Vorjahr 97,1%) gelegen.Im April dieses Jahres habe Vorstandschef Joachim Wenning bekräftigt, dass die Münchener Rück ihren Gewinn bis 2020 schrittweise auf 2,8 Mrd. Euro erhöhen werde. Dies solle durch die Konzentration auf das Versicherungsgeschäft erreicht werden. Wachstumspotenzial böten nicht nur neue Produkte wie Cyber-Versicherungen, sondern auch der Ausbau der Marktposition in Regionen, in denen man bislang unterrepräsentiert sei. Mit Blick auf die Erneuerungsrunde zum 1. April, bei der das Prämienvolumen um 8,1% auf 1,6 Mrd. Euro ausgeweitet worden sei, aber nur leichte Preisanstiege um 0,8% erreicht worden seien, habe sich Wenning zufrieden gezeigt. Er habe nicht erwartet, dass es zu größeren Preiserhöhungen komme. Die Gewinne würden auch ohne Ratenerhöhungen steigen.Risiken für das Erreichen der Jahresziele würden eine mögliche stärkere Belastung durch Großschäden im zweiten Halbjahr 2018 darstellen, insbesondere mit Blick auf die dann anstehende Hurrikan-Saison. Darüber hinaus würden ein verschärfter Wettbewerbsdruck und das niedrige Zinsniveau weiterhin herausfordernde Rahmenbedingungen darstellen. (Analyse vom 20.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: