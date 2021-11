Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick:



Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 317,00 Buy Berenberg Bank Michael Huttner 23.11.2021 260,00 Hold Deutsche Bank Hadley Cohen 15.11.2021 260,00 Halten Independent Research Jan Lennertz 11.11.2021 300,00 Buy Jefferies Philip Kett 11.11.2021 255,00 Halten NORD/LB Volker Sack 10.11.2021 293,00 Buy UBS Will Hardcastle 10.11.2021 290,00 Kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 09.11.2021 275,00 Halten RBI B. Maurer, O. Simkovic 09.11.2021



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (23.11.2021/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 317,00 Euro oder 255,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG hat am 9. November die Zahlen zum 3. Quartal 2021 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 9. November berichtete, habe der gewinnbringende Verkauf von Aktien und Anleihen den Rückversicherer Munich Re im Sommer in den schwarzen Zahlen gehalten. Obwohl die verheerenden Zerstörungen durch Hurrikan "Ida" in den USA und Tief "Bernd" in Europa den Konzern zusammen rund 1,8 Milliarden Euro gekostet hätten, habe unter dem Strich ein Gewinn von 365 Millionen Euro nach 202 Millionen Euro ein Jahr zuvor gestanden. Im Oktober habe die Munich Re bereits einen Überschuss von rund 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Vorstand sehe den geplanten Jahresgewinn von 2,8 Milliarden Euro trotz der hohen Schäden daher in Reichweite. Unterdessen schlage die hohe Zahl der Corona-Toten vor allem in den USA, in Indien und Südafrika bei dem DAX -Konzern immer teurer zu Buche.Für das laufende Jahr rechne das Management in der Rückversicherung nun mit Corona-bedingten Schäden von 800 Millionen Euro, 100 Millionen mehr als bisher gedacht. Von der Summe würden 600 Millionen auf die Rückversicherung Leben/Gesundheit entfallen, wo die Munich Re im Sommer noch von 400 Millionen Euro ausgegangen sei. In der Schaden- und Unfall-Rückversicherung dürfte die Belastung mit 200 Millionen Euro hingegen niedriger ausfallen als bisher erwartet. Die Erstversicherungstochter Ergo soll mit einer Corona-Belastung von 20 bis 30 Millionen Euro davonkommen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Jefferies. Die Investmentbank hat das Kursziel für den Titel von 285 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Philip Kett passte sein Bewertungsmodell in einer am 11. November vorliegenden Studie an die Ergebnisse des 3. Quartals an - insbesondere das stärkere Beitragswachstum.Die niedrigste Kursprognose für Munich Re kommt dagegen von der NORD/LB. Der dort zuständige Analyst, Volker Sack, hat in einer Aktienanalyse vom 10. November das Kursziel von 255 Euro genannt. Die Münchener Rück habe in Q3/2021 erhebliche Großschadenereignisse schultern müssen. Allein Hurrikan Ida (EUR 1,2 Mrd.) und Sturmtief Bernd (EUR 0,6 Mio.) hätten das Q3-Zahlenwerk mit insgesamt EUR 1,8 Mrd. beträchtlich belastet. Hinzu seien Covid-19-Belastungen aufgrund erhöhter Mortalitäten in Höhe von EUR 170 Mio. gekommen, die sich auf die Sparte Leben/Gesundheit Rück bezogen hätten.Trotz hoher Schadensvolumina habe Münchener Rück in Q3/2021 ein operatives (op.) Ergebnis von EUR 204 Mio. (Vj:: EUR 353 Mio.) erzielt, das fast vollständig über die ERGO-Sparten generiert worden sei. Das Konzernergebnis habe dank positiver Währungseffekte von EUR 242 Mio. (Vj.: EUR -100 Mio.) sogar EUR 366 Mio. (Vj.: EUR 199 Mio.) erreicht, was einem Ergebnis je Aktie von EUR 2,61 (Vj.: EUR 1,44) entsprochen habe. Nach 9M habe das Konzernergebnis mit EUR 2,061 Mrd. (Vj.: EUR 999 Mio.) noch im Zielbereich der Management-Guidance für 2021 von EUR 2,8 Mrd. gelegen, die nochmals bestätigt worden sei. Der offizielle Ausblick 2022 dürfte traditionell im kommenden Frühjahr bekannt gegeben werden.Bei unveränderten Schätzungen für 2021/22 bleibt Volker Sack, Analyst der NORD/LB, bei seiner Empfehlung "halten" für die Munich Re-Aktie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?