Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 306,00 Buy Berenberg Bank Kathryn Fear 26.07.2021 240,00 Halten Independent Research Jan Lennertz 22.07.2021 251,00 Kaufen DZ BANK Thorsten Wenzel 21.07.2021 269,00 Neutral J.P. Morgan Ashik Musaddi 20.07.2021 285,00 Buy Jefferies & Company Philip Kett 20.07.2021 300,00 Outperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 20.07.2021 265,00 Hold Commerzbank Michael Haid 19.07.2021 270,00 Buy Société Générale Vikram Gandhi 22.06.2021 286,00 Overweight Barclays Capital Claudia Gaspari 09.06.2021 232,00 Underperform Credit Suisse Iain Pearce 21.05.2021 245,00 Hold Deutsche Bank Hadley Cohen 10.05.2021 296,00 Buy UBS AG Will Hardcastle 10.05.2021 241,00 Halten NORD/LB Volker Sack 07.05.2021

DE0008430026



843002



MUV2



MURGF



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (09.08.2021/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 306,00 Euro oder 232,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG wird am 10. August die endgültigen Zahlen zum 2. Quartal 2021 veröffentlichen. Am 20. Juli hat das Unternehmen die vorläufigen Zahlen bekannt gegeben. Wie die Nachrichtenagentur dpa am 20. Juli berichtete, sehe sich der Rückversicherer Munich Re auf gutem Weg zu seinem Jahresziel von 2,8 Milliarden Euro Gewinn. Im 2. Quartal habe der DAX-Konzern mit einem Ergebnis von 1,1 Milliarden Euro die Erwartungen der Analysten übertroffen. Insgesamt summiere sich der Gewinn im ersten Halbjahr damit auf 1,7 Milliarden Euro.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Berenberg, die die Einstufung für Munich Re auf "buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen hat. Mit Blick auf mögliche Wirbelsturmschäden im laufenden Jahr sei Munich Re der am besten aufgestellte Rückversicherer, um selbst die schlimmsten Szenarios abzufedern, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am 26. Juli vorliegenden europäischen Rückversicherer-Studie.Bei Independent Research jedoch wird der Munich Re-Titel mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel von 255 auf 240 Euro gesenkt. Munich Re habe nach vorläufigen Angaben in Q2/2021 einen Anstieg des Nettoergebnisses auf rund 1,10 (Vj.: 0,58) Mrd. Euro verzeichnet und damit deutlich über den Erwartungen (Analystenschätzung: 825 Mio. Euro; Marktkonsens: 808 Mio. Euro) und über dem Vorkrisenniveau (bspw. Q2/2019: 993 Mio. Euro) gelegen. Grund für den Ergebnisanstieg seien laut Unternehmensangaben unterdurchschnittliche Schadensbelastungen im Sach- und Unfall-Rückversicherungsgeschäft gewesen. Hingegen sei die Belastung im Rückversicherungsgeschäft Leben- und Krankenversicherung höher als erwartet gewesen, was sich auf die hohen Covid-19-bedingten Sterberaten in Indien und Südafrika zurückführen lasse.Im Rahmen der Vorankündigung habe Munich Re die Guidance für das laufende Jahr (u.a. Nettoergebnis: 2,80 Mrd. Euro) bestätigt. Aufgrund der hohen Schäden, die die Überschwemmungen in Europa und China im Juni und Juli verursacht hätten, erwarte Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, eine signifikante Belastung in H2/2021. Lennertz behalte seine Erwartungen (EPS 2021e: 20,00 Euro; DPS 2021e: 10,30 Euro; EPS 2022e: 22,59 Euro; DPS 2022e: 11,00 Euro) vorerst unverändert bei. Zusammen mit seiner Dividendenerwartung (10,30 Euro/Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10%.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick: