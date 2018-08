Xetra-Aktienkurs Müller - Die lila Logistik-Aktie:

Kurzprofil Müller - Die lila Logistik AG:



MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK (ISIN: DE0006214687, WKN: 621468, Ticker-Symbol: MLL) ist einer der führenden Logistikberater in Deutschland. Mit den beiden Geschäftsbereichen LILA CONSULT und LILA OPERATING wird die klassische Trennung von Beratung und Umsetzung durchbrochen und ganzheitliche, kundenindividuelle Logistiklösungen für die Felder Beschaffungslogistik, Produktionslogistik und Distributionslogistik angeboten. Rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an 19 operativen Standorten in Europa.



Im März 2017 erhielt MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK von General Motors zum siebten Mal in Folge die Auszeichnung "Supplier of the Year".



Die Aktien der Müller - Die lila Logistik AG werden im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (16.08.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Müller - Die lila Logistik-Aktienanalyse von Investmentanalyst Per-Ola Hellgren von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Müller - Die lila Logistik AG (ISIN: DE0006214687, WKN: 621468, Ticker-Symbol: MLL) von 7,35 auf 7,20 EUR.Der Umsatz der Lila Logistik Gruppe sei im ersten Halbjahr 2018 gegenüber Vorjahr um -4,5% auf 68.134 Tsd. EUR zurückgegangen (Vj.: 71.320 Tsd. EUR). Das Auslaufen eines Kundenvertrags zum Jahresende 2017 im Geschäftsbereich Lila Operating sowie geringere Erlöse im Geschäftsbereich Lila Consult hätten im Wesentlichen dieser Entwicklung zugrunde gelegen. Insbesondere durch Rückstellungsauflösungen seien dafür die sonstigen betrieblichen Erträge um 48% ggü. Vj. auf 1.873 Tsd. EUR (Vj.: 1.265 Tsd. EUR) gestiegen. Das Betriebsergebnis (EBIT) sei auf 881 Tsd. EUR (Vj.: 1.589 Tsd. EUR) gesunken. Per Saldo sei das Nettoergebnis auf 56 Tsd. EUR (Vj.: 752 Tsd. EUR) geschrumpft.Das Management erwarte für das Geschäftsjahr 2018 unverändert Umsatzerlöse in einem Korridor zwischen 137 Mio. EUR und 142 Mio. EUR, nun allerdings eher im unteren Bereich dieses Korridors. Der Konzern gehe weiterhin von einem Ergebnis (EBIT) in Höhe von 4,8 Mio. EUR bis 5,3 Mio. EUR aus und rechne dabei mit einem erwarteten Gewinn aus der Veräußerung einer Logistikimmobilie. Ohne Berücksichtigung der noch nicht gesicherten Veräußerung werde ein EBIT in Höhe von 3,0 bis 3,5 Mio. EUR prognostiziert.Die Analysten der LBBW hätten ihre Schätzungen unter Berücksichtigung der aktuellen Guidance leicht nach unten angepasst. Ihre Planzahlen würden einen erfolgreichen Verkauf der Logistikimmobilie in der zweiten Jahreshälfte 2018 unterstellen. Sollte kein Gewinn daraus entstehen, wäre mit einem spürbar negativen Einfluss auf unseren Investment Case zu rechnen. Der Aktienkurs reagiere vergleichsweise empfindlich auf das konjunkturelle Umfeld. In den vergangenen Monaten seien die Multiplikatoren der Peer Group-Unternehmen weiter gesunken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Müller - Die lila Logistik-Aktie: