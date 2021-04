Seit 1992 habe China schätzungsweise 45% des weltweiten Plastikmülls aufgenommen. Allein 2017 habe Europa 85% seines gesamten Abfalls nach China geliefert. Damit sei aber bald Schluss: China wolle nicht länger als Abfallcontainer der Welt hinhalten, wie es am 1. Januar 2017 bekannt gegeben habe. Für ganze 110 Millionen Tonnen Abfall müsse deshalb bis 2030 ein neuer Abnehmer gefunden werden. Große Programme zur Reduzierung von Plastikmüll würden aus Sicht Jenssens deshalb eine Investitionschance darstellen. Unternehmen wie Republic Services, die Umladestationen und Abfallentsorgungslösungen anbieten würden, dürften von diesem Bedarf profitieren.



"Chinas Verbot der Verfrachtung von Kunststoffabfällen war ein Weckruf für die EU," so Jenssen. Die EU habe daraufhin erklärt, dass alle Kunststoffverpackungen bis 2030 recyclebar oder wiederverwendbar sein sollten. 2018 habe der Anteil recyclebarer Kunststoffe laut Statista jedoch erst bei 41,2 Prozent gelegen. "Hier bestehen Chancen für Unternehmen, die das technische Verständnis zur Zersetzung komplexer Materialien besitzen", erkläre Jenssen. "Besonders Chemieunternehmen könnten diesen Vorteil nutzen - insbesondere, wenn sie in der Lage sind, die Umweltauswirkungen ihres Unternehmens zu begrenzen." Auch Konsumgüterunternehmen, wie Mondelez International (ISIN US6092071058/ WKN A1J4U0), die biologisch abbaubare Verpackungen herstellen würden, könnten profitieren.



"Das Recycling von Kunststoffen ist ein Megatrend, der wahrscheinlich noch viele Jahre andauern wird", analysiere Jenssen. Vorschriften und Regularien in diesem Bereich dürften in den nächsten Jahren strenger werden. Investoren sollten deshalb darauf achten, in Unternehmen zu investieren, die den Unterschied zwischen nachhaltigen und nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen verstünden.



Für Jenssen sei das Unternehmen Tomra Systems (ISIN NO0005668905/ WKN 872535) ein gutes Beispiel. Die Gesellschaft habe ein sensorbasiertes Sortiersystem entwickelt, das es Kunden ermögliche, Wertstofffraktionen mit höherer Reinheit aus ihren Recycling- und Abfallströmen zu extrahieren. "Damit lassen sich sowohl die Erträge als auch der Gewinn maximieren", sage Jenssen.



"Viele Investoren fordern, dass Unternehmen ihre Recyclingpraktiken verbessern und ihre mehrjährigen Ziele zur Abfallreduzierung offenlegen", berichte Jenssen. Es bestehe zudem die Notwendigkeit zu verstehen, wie das Ertragspotenzial eines Unternehmens durch das Ziel der Abfallreduzierung beeinflusst werde und wie die Abfallreduzierung mit Leistungskennzahlen des Führungspersonals verbunden sei. Dieser wachsende Druck gehe Hand in Hand mit den Bemühungen der Regierungen, Umweltverschmutzungen zu reduzieren. "Investoren haben ein zunehmendes Interesse daran, zu erfahren, wie sie mit einer Investition in ein Unternehmen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können", so Jenssen.



Die Expertin sehe zwei Möglichkeiten, wie Anleger helfen könnten, Plastikverschmutzung zu reduzieren: Indem sie in Unternehmen investieren, die klare Ziele zur Reduzierung von Plastik hätten, oder durch Investments in Unternehmen, die Kunststoffalternativen wie beispielsweise erneuerbare Verpackungen anbieten würden. Investoren könnten auf diese Weise die Entwicklung neuer Technologien und das Überdenken von Geschäftsmodellen unterstützen und damit nicht nur Gewinnmargen erweitern, sondern auch einen positiven Effekt auf die Umwelt hätten. (29.04.2021/ac/a/m)







