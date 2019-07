Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (22.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) nach wie vor zuzugreifen.Der weltgrößte Lachsproduzent Mowi habe in der vergangenen Woche wieder zugeschlagen. So würden die Norweger für 82 Millionen Euro den Fischfarmbetreiber K. Strømmen Lakseoppdrett übernehmen. Mowi-Konzernchef Alf-Helge Aarskog selbst habe eingeräumt, dass der Kauf des zuletzt defizitären Unternehmens kein Schnäppchen sei.Er habe aber betont, dass die Bewertungsmaßstäbe bei einigen Kennzahlen bei Mowi selbst noch höher wären. Zudem gehe er davon aus, dass sich die Übernahme von K. Strømmen Lakseoppdrett rechnen werde. Aarskog sehe noch Verbesserungspotenzial bei den bestehenden Anlagen der neuen Tochter sowie größere Synergieeffekte.Die Aktie von Mowi sei indes trotz des zuletzt weiter gestiegenen Kurses auch noch nicht zu teuer. So belaufe sich das 2020er KGV auf 15 - kein übertriebener Wert für einen Weltmarktführer in einem langfristig sehr attraktiven Markt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: