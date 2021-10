Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

25,11 EUR +0,08% (22.10.2021, 13:38)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

243,50 NOK -0,16% (22.10.2021, 13:36)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



NASDAQ OTC-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, NASDAQ OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt. (22.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, NASDAQ OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Die lange Zeit auch bei deutschen Privatanleger durchaus beliebten Aktien des norwegischen Lachsproduzenten hätten zu Hochzeiten der Corona-Krise einige schwierige Monate gehabt. Doch mittlerweile laufe es bei Mowi, Bakkafrost & Co wieder rund. Die Aktie des Weltmarktführers Mowi habe nun ein neues Kaufsignal generiert.Indes habe Mowi in dieser Woche erste Eckpunkte zum dritten Quartal bekannt gegeben. Demnach habe die Produktion mit 117.000 Tonnen Lachs leicht über der eigenen Prognose von 110.000 Tonnen gelegen. Das EBIT habe trotz Probleme in Kanada (Algenblüte in Westkanada, Sauerstoffmangel in Ostkanada) von 80 auf 136 Mio. Euro gesteigert werden können, womit man genau die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten getroffen habe.Die Perspektiven für Mowi seien gut und das Chartbild bullish - Anleger könnten weiterhin beim Weltmarktführer zugreifen (Stopp: 18,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2021)Börsenplätze Mowi-Aktie: