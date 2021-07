Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als Investor widmet sich die Mountain Alliance AG dem Digitalgeschäft, in der sie über langjähriges Know-how und ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt. Aktuell hält die Mountain Alliance AG mehr als dreißig Unternehmensbeteiligungen in drei Segmenten: Meta-Plattformen, SaaS, Digital Media sowie Value-Added-Ecommerce und Digital Business Services. Die Mountain Alliance AG ermöglicht so ihren Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von digitalen Assets. (15.07.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mountain Alliance-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08, WKN: A12UK0, Ticker-Symbol: ECF).Vor wenigen Tagen habe das E-Learning-Unternehmen Articulate Global LLC mit einer ungewöhnlich hohen Finanzierungsrunde für Schlagzeilen gesorgt und verdeutliche, wie groß das Interesse namhafter Risikokapitalgeber am Markt für Education Technologies (EdTech) sei. Da auch Mountain Alliance mit Lingoda und asknet zwei Beteiligungen im Bereich EdTech aufweise, habe Markmann den jüngsten Newsflow zum Anlass genommen, den Markt sowie das Potenzial für Mountain Alliance genauer zu betrachten.Articulate sei ein B2B-Anbieter einer Softwarelösung für berufliche Fortbildungen, die es Unternehmen ermögliche, eigene Inhalte an die eigenen Mitarbeiter zu kommunizieren. Zu den insgesamt 106.000 Kunden aus 161 Ländern würden nach eigenen Angaben u.a. auch 99 der Fortune 100-Unternehmen gehören. Nachdem Articulate seit der Gründung im Jahr 2002 scheinbar keine externen Finanzierungsrunden gebraucht habe, habe das Unternehmen nun im Rahmen einer Series A-Runde 1,5 Mrd. US-Dollar von den renommierten VCs Atlantic Lab, Blackstone Growth und Iconiq Growth aufgenommen. Die Post-Money-Bewertung solle bei 3,75 Mrd. US-Dollar liegen. Ungewöhnlich sei diese Finanzierungsrunde deshalb, weil die durchschnittliche Finanzierungssumme im Rahmen einer Series A-Runde im abgelaufenen Geschäftsjahr in den USA laut einer Analyse von Fundz bei 15,6 Mio. US-Dollar gelegen habe. Hinsichtlich der operativen Kennzahlen von Articulate sei nach rund 20 Jahren reinem Bootstrapping kaum etwas bekannt. Da Markmann ein Umsatzmultiple für wachstumsstarke B2B-SaaS-Geschäftsmodelle im aktuellen Marktumfeld von 10 bis 15x für realistisch halte, dürfte das Umsatzniveau von Articulate bei etwa 250 bis 375 Mio. US-Dollar liegen.Die hohe Bewertung bei Articulate scheine kein Einzelfall im EdTech-Markt zu sein. So lägen die Umsatzmultiples der bereits börsennotierten Unternehmen Docebo und Coursera für das laufende Jahr bei 18,2x bzw. 14,5x (Quelle: Capital IQ). Mit Duolingo stehe ein weiteres Unternehmen aus dem Segment E-Learning kurz vor dem Börsengang. Die Bewertung habe im Rahmen der letzten Finanzierungsrunde bei 2,4 Mrd. US-Dollar gelegen. Bezogen auf den in 2020 erreichten Umsatz von 162 Mio. US-Dollar entspreche dies einem Multiple von 14,8x. Eine Milliardenbewertung habe Ende Juni auch das noch nicht börsennotierte Wiener EdTech-Unternehmen GoStudent erhalten. Dort seien im Rahmen einer Finanzierungsrunde mit u.a. SoftBank und Tencent ebenfalls sehr prominente Investoren eingestiegen. GoStudent sei hier mit 1,4 Mrd. Euro bewertet worden. Konkrete Angaben zum Umsatzniveau gebe es nicht. Der Analyst leite diesen aus den laut Unternehmenswebsite rund 400.000 Nachhilfe-Einheiten pro Monat sowie einem durchschnittlichen Preis pro Einheit von rund 22 Euro ab. Der geschätzte Umsatz betrage demnach rund 9 Mio. Euro p.m. bzw. 108 Mio. Euro p.a. Somit sei GoStudent nach Erachten des Analysten mit einem Umsatzmultiple von etwa 12,9x bewertet worden, was im Großen und Ganzen im Einklang mit den Bewertungsrelationen der anderen EdTech-Unternehmen stehe.Mountain Alliance verfüge nach Erachten des Analysten insbesondere mit dem E-Learning-Unternehmen Lingoda über eine attraktive Beteiligung, die in den nächsten Jahren für Wertsteigerungen des Portfolios oder Mittelzuflüsse sogen dürfte. Da er das Sentiment des VC-Markts als unverändert positiv erachte, sollte auch der Newsflow bei Mountain Alliance durch Zukäufe, Exits oder Zuschreibungen erfreulich bleiben. In seinem Bewertungsmodell hätten sich die Wertansätze der börsennotierten Beteiligungen sowie der Kernbeteiligungen etwas erhöht.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt somit seine Kaufempfehlung für die Mountain Alliance-Aktie mit leicht höherem Kursziel von 7,50 Euro (zuvor: 7,30 Euro). (Analyse vom 15.07.2021)