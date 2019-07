Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

90,70 EUR +1,34% (11.07.2019, 12:52)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

90,70 EUR +1,11% (11.07.2019, 12:52)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (11.07.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Biotech-Konzerns MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die beiden im MDAX notierten deutschen Vorzeige-Biotechwerte Evotec und MorphoSys seien beide an wichtige charttechnische Marken herangelaufen. Gelinge der Ausbruch nach oben, würden klare Kaufsignale generiert. Bei beiden Werten sehe es fundamental bestens aus. Dementsprechend dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Ausbruch gelinge. Die Frage sei, wer als erstes das Kaufsignal liefere.Die Frage sei natürlich schwer zu beantworten. Allerdings deute der jüngste Kursverlauf zumindest darauf hin, dass es bei MorphoSys nun durchaus schnell gehen könnte. Am gestrigen Mittwoch habe sich die Aktie enorm stark präsentiert. Die Aktie sei mit einem Plus von fast drei Prozent vor Drillisch und der Commerzbank der stärkste Wert im MDAX gewesen. Und auch im Wochenvergleich zeige sich MorphoSys in Bestform. Hier rangiere der Wert hinter Drillisch, Zalando, OSRAM und Fielmann auf Platz 5 der besten MDAX-Titel.Die Aktie von MorphoSys bewege sich derzeit in die Spitze eines Wimpels hinein, der als klar trendbestätigende Formation gelte. Im Bereich der oberen Begrenzung verlaufe außerdem die 200-Tage-Linie. Könne MorphoSys also nach oben durchstarten, würden gleich zwei wichtige Widerstände mit einem Schlag durchbrochen. Dies wäre als massives Kaufsignal zu werten. Und auch fundamental sei von MorphoSys in diesem Jahr noch einiges zu erwarten.Bei Evotec gelte es, endlich den nachhaltigen Ausbruch über das im Mai markierte Zwischenhoch bei 25,83 Euro zu schaffen. Kurzzeitig habe die Aktie bereits darüber notiert, um jedoch anschließend wieder darunter zurückzurutschen. Möglicherweise gönne sich der Wert noch einmal eine kurze Phase des Luftholens. Fundamental sei bei Evotec weiterhin alles bestens. Allein in den vergangenen Wochen habe das Unternehmen gleich mehrere interessante Deals melden können. "Der Aktionär" empfehl hier, investiert zu bleiben. Bei einem Ausbruch über den Widerstand würde sich vorerst weiteres Potenzial bis in den Bereich von 30 Euro ergeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: