Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

41,50 EUR +2,72% (04.10.2021, 15:20)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (04.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Zu Wochenbeginn habe die MorphoSys-Aktie die wichtige 40-Euro-Marke erneut verteidigt und sich wieder nach oben abgesetzt. Dennoch handele sie immer noch im Bereich der jüngsten Mehrjahrestiefs. Die Analysten von Stifel würden indes erhebliches Aufwärtspotenzial für die MorphoSys-Aktie sehen. Stifel habe das Kursziel von 97 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Das Papier des Antikörperspezialisten seien inzwischen massiv unterbewertet, habe Analyst Marcus Wieprecht in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Das Potenzial des Krebsmittels Pelabresib der übernommenen Constellation Pharma werde unterschätzt. Sein Bewertungsmodell habe Wieprecht an die Ergebnisse, den Ausblick und den schleppenderen Start des Blutkrebsmittels Monjuvi angepasst.Die MorphoSys-Aktie profitiere von der Kaufempfehlung und gewinne rund 3%. Für den "Aktionär" bleibe sie langfristig aussichtsreich, Neueinsteiger sollten bei der MorphoSys-Aktie allerdings zunächst klare positive charttechnische Impulse abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: MorphoSys.Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:41,40 EUR +2,22% (04.10.2021, 15:05)