Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys sei weiter auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. Sämtliche positive Neuigkeiten seien in den letzten Monaten regelrecht verpufft, so auch in dieser Woche. Der Start einer neuen klinischen Studie und ein deutlich dreistelliges Kursziel für den Biotech-Wert würden Anleger kalt lassen.Die Biotech-Schmiede habe am Mittwoch den Start einer Phase-2-Studie mit der Substanz Felzartamab zur Behandlung von Patienten mit Immunglobulin-A-Nephropathie (kurz IgA-Nephropathie) bekannt gegeben. Dabei handle es sich um eine chronische und schwächende Autoimmunerkrankung, die die Nieren betreffe."Wir glauben, dass Felzartamab ein großes Potenzial als zielgerichtete Therapie für Patienten mit autoimmunen Nierenerkrankungen haben könnte, für die es derzeit nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt", so der Senior Vice President und Global Head Drug Development von MorphoSys, Mikhail Akimov.Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für MorphoSys daraufhin auf "buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Die Behandlung des ersten Patienten mit der entzündlichen Nierenerkrankung IgA-Nephropathie im Rahmen einer Phase-2-Studie mit dem Medikament Felzartamab sei eine positive Entwicklung, habe Analyst Zhiqiang Shu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Zwar dürften die Marktchancen in dieser Ausrichtung nur bescheiden sein, doch positive Daten aus den laufenden Studien könnten das Potenzial des Mittels auch bei anderen, stärker verbreiteten Autoimmunerkrankungen untermauern.Das Kursziel von 124 Euro sei ein Wort. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau bei 39 Euro entspreche dies einem Aufwärtspotenzial von unfassbaren 218 Prozent. Beim Blick auf den Chart lasse sich jedoch vorerst keine Trendwende erkennen.Neueinsteiger sollten allerdings klare positive Chartsignale abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 22.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: MorphoSys.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link