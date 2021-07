Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien baut MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen Medikamentenkandidaten aus und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de. (26.07.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die schlechten Nachrichten um MorphoSys würden einfach nicht abreißen. Wie das Unternehmen am frühen Montagnachmittag mitteile, würden die Umsätze im laufenden Geschäftsjahr geringer ausfallen als erwartet. Der TecDAX-Titel setze daraufhin seinen Abwärtstrend fort.Auf Basis der vorläufigen Konzernergebnisse für die ersten sechs Monate 2021 erwarte MorphoSys nun einen Konzernumsatz von 155 bis 180 (bisher: 150 bis 200) Mio. Euro. Dabei hätten die Münchner noch im Mai diese Prognose bekräftigt.Die neue Umsatzprognose gehe in erster Linie auf geringere Produktumsätze mit Monjuvi zurück. Positiver Nebeneffekt dabei: Die Bilanzposition "Finanzielle Verbindlichkeiten aus Kooperationen, ohne kurzfristigen Anteil" sinke um rund 100 Mio. Euro.Gleichzeitig verkünde MorphoSys deutlich höhere Aufwendungen für F&E, die aber hauptsächlich im Zusammenhang mit der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals stünden.Der Kursverlauf von MorphoSys ist ein Schrecken ohne Ende, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: