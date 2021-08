XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Positive Neuigkeiten von MorphoSys: Der amerikanische Partner Incyte (ISIN: US45337C1027, WKN 896133) habe für Tafasitamab (Handelsname Monjuvi) einen Lizenzdeal für die Region "Greater China" geschlossen. An der Börse finde die Neuigkeit jedoch keinen Anklang, die MorphoSys-Aktie notiere einmal mehr auf der Verliererseite im MDAX.Im Konkreten habe Incyte eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit einem Tochterunternehmen von InnoCare für das Krebsmittel geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung erhalte InnoCare die Rechte zur Entwicklung und exklusiven Vermarktung von Tafasitamab, einem humanisierten, Fc-modifizierten, zytolytischen, gegen CD19 gerichteten monoklonalen Antikörper, in der Hämato-Onkologie auf dem chinesischen Festland, in Hongkong, Macao und Taiwan, heiße es in der Unternehmensmitteilung.Incyte halte die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für die Substanz Tafasitamab außerhalb der USA. MorphoSys werde in Form von gestaffelten Tantiemen an den Umsätzen (exklusive der Vereinigten Staaten) beteiligt.Die gute Neuigkeit verpuffe. Nach anfänglichen Kursgewinnen sei die MorphoSys-Aktie ins Minus gerutscht. Noch immer wirke sich die milliardenschwere Übernahme von Constellation Pharmaceuticals und die dazugehörige Deal-Struktur mit Royalty Pharma negativ auf den Aktienkurs aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:43,43 EUR -2,84% (17.08.2021, 12:16)