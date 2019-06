XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

86,75 EUR -1,42% (21.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

86,75 EUR -1,64% (21.06.2019, 22:25)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (22.06.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys -Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die deutsche Biotech-Schmiede habe per Vortrag im Rahmen der 15. International Conference on Malignant Lymphoma (ICML) in Lugano frische Daten der primären Analyse der L-MIND-Studie präsentiert. Und die könnten sich sehen lassen. Für die MorphoSys-Aktie könnte dies in der kommenden Woche der nötige Impulsgeber sein, um aus charttechnischer Sicht die volatile Dreiecksformation nach oben aufzulösen.Laut MorphoSys habe der primäre Endpunkt - definiert als beste objektive Ansprechrate (ORR) - im Vergleich zu den publizierten Daten von entsprechenden Monotherapien, erreicht werden können. Diese Rate habe 60% betragen. Hervorzuheben sei bei den Daten das mediale Gesamtüberleben (OS), welches nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 19,6 Monaten noch nicht erreicht worden sei. Die L-MIND-Kombinationsbehandlung (aus MOR208 und Lenalidomid) sei in dieser Studie im Allgemeinen gut verträglich gewesen, heiße es von Unternehmensseite."Wir sind mit den Ergebnissen der primären Analyse der L-MIND-Studie sehr zufrieden und sind besonders ermutigt durch die beobachtete Dauer des Ansprechens sowie das Gesamtüberleben", so Dr. Malte Peters, Entwicklungsvorstand bei MorphoSys. "Wir bleiben weiterhin sehr engagiert dabei, die Einreichung eines Zulassungsantrages bei der FDA bis Ende dieses Jahres abzuschließen."Anders als beim verpartnerten und bereits zugelassenen Antikörper Tremfya (Guselkumab) würde im Falle einer Zulassung von MOR208 bei MorphoSys viel mehr vom Umsatzkuchen hängen bleiben und das Unternehmen weiter in Richtung Gewinnschwelle führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: