Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene Produktkandidat des Unternehmens, MOR208, wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter. Zudem ist die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (06.08.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.Am 01.08.2020 hätten MorphoSys und der Vertriebspartner Incyte die Zulassung von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomide als Zweitlinien-Behandlung für r/r DLBCL verkündet. Seit dem 06.08. sei Monjuvi in den USA kommerziell verfügbar. Eine Entscheidung über die EU-Zulassung für Tafa werde in 2021 erwartet.Der Konzernumsatz für Q2 2020 habe sich auf 18,4 Mio. Euro belaufen (Q2 2019: 34,7 Mio. Euro). Das Segment Proprietary Development habe in Q2 2020 einen Umsatz von 5,0 Mio. Euro (Q2 2019: 25,9 Mio. Euro) verzeichnet. Im Segment Partnered Discovery sei der Umsatz in Q2 2020 auf 13,4 Mio. Euro (Q2 2019: 8,7 Mio. Euro) geklettert. Die gesamten betrieblichen Aufwendungen seien von -40,3 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres auf -66,8 Mio. Euro gestiegen, was auf die Vorbereitungen für die Vermarktung von Monjuvi in den USA zurückzuführen sei.Die Umsatzkosten hätten sich auf +7,2 Mio. Euro (positiv?) (vorher: 4,9 Mio. Euro) belaufen. Die F&E-Aufwendungen seien auf -30,9 Mio. Euro gegenüber -24,7 Mio. Euro in Q2 2019 gestiegen. Die Vertriebskosten seien in Q2 2020 auf 29,3 Mio. Euro (Q2 2019: -3,2 Mio. Euro) und die allgemeinen und Verwaltungskosten auf -13,8 Mio. Euro (Q2 2019: -7,5 Mio. Euro) gestiegen. Der Anstieg dieser sei auf höhere Personalkosten und Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Monjuvi-Markstarts zurückzuführen gewesen. Dies habe in einem EBIT von -50,1 Mio. Euro in Q2 2020 gegenüber -5,7 Mio. Euro in Q2 2019 resultiert. Am 30. Juni 2020 habe sich die Liquiditätsposition von MorphoSys auf 1.061,8 Mio. Euro belaufen.Die Finanzprognose für 2020 sei bestätigt worden: Umsatz 280 Mio. Euro bis 290 Mio. Euro (FMRe: 321 Mio. Euro), EBIT von -15 Mio. Euro bis +5 Mio. Euro (FMRe: +27,7 Mio. Euro). Der Analyst erwarte für die kurzfristige Prognose weiterhin hohe F&E-Kosten bis 2022e, da das Management bestätigt habe, die Umsatzerlöse von Tafa reinvestieren zu wollen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen