Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (13.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys ordne die Forschung bei seiner US-Tochter Constellation Pharmaceuticals neu und schreibe deshalb knapp eine Viertelmilliarde Euro ab. Künftig wollten sich die Bayern nur noch auf die am weitesten fortgeschrittenen Medikamentenkandidaten des US-Krebsspezialisten konzentrieren.MorphoSys habe Constellation Pharmaceuticals 2021 mithilfe des Finanzierungspartner Royalty Pharma für bis zu 1,7 Mrd. USD übernommen. Dabei seien auch einige Medikamente erworben worden, deren Erprobung sich noch in einem frühen Stadium im Labor befunden habe. Für die Einstellung der Programme werde nun laut MorphoSys eine Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwertes i.H.v. 231 Mio. Euro fällig. Die Abschreibung sei nicht zahlungswirksam und werde sich auf die betrieblichen Aufwendungen des Konzerns für das Schlussquartal 2021 auswirken. MorphoSys wolle seine Bilanz am 16. März vorstellen.Die Suche nach neuen Medikamenten sei kostspielig und treibe die Ausgaben bei MorphoSys hoch. Laut Angaben aus dem Januar plane das Unternehmen in diesem Jahr einen kräftigen Anstieg der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf 300 bis 325 Mio. Euro ein. Dabei würden die Bayern in der Pharmapipeline des Epigenetik-Spezialisten Constellation Pharmaceuticals große Hoffnungen v.a. auf zwei neue Krebsmedikamente setzen. Deren Erprobung solle unverändert fortgesetzt werden.Die MorphoSys-Aktie habe am Freitag deutlich zulegen können. Damit sei der Kursverfall erst einmal gestoppt worden. Nun gelte es, die Hürde von 25 Euro sowie die 38-Tage-Linie nachhaltig zurückzuerobern. Das wäre ein erstes positives charttechnisches Signal. Auch als Übernahmekandidat komme MorphoSys auf dem aktuellen Niveau durchaus weiter in Frage. Ein Investment bleibe jedoch ganz klar spekulativ., so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:23,61 EUR +3,10% (11.03.2022, 17:35)