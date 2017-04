ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamentenkandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. (19.04.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktie notiert wieder in der Nähe des Aufwärtstrends - Aktienanalyse2016 war ein erfolgreiches Jahr für MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR). Und auch in 2017 könnte das Biotech-Unternehmen weitere Erfolge einfahren, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung."Für den ersten therapeutischen Antikörper auf Basis unserer Technologie wurde ein Antrag auf Marktzulassung durch unseren Pharma-Partner Janssen gestellt - das war ein wichtiger Meilenstein in unserer Firmengeschichte", so Vorstandschef Dr. Simon Moroney. Moroney weiter: "Wir erwarten die Entscheidung über die Zulassung von Guselkumab in der zweiten Jahreshälfte 2017." Zur Erklärung: Guselkumab sei ein Antikörper zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte. Gelinge die Zulassung, wäre dies zweifelsfrei ein großer Wurf für MorphoSys - wohl auch in Form einer hübschen Umsatzbeteiligung.In den vergangenen Wochen habe die Aktie von MorphoSys die Wurst nicht vom Teller gezogen. Ein Grund: Der eher konservative Ausblick des Unternehmens für das laufende Jahr habe für einen kleinen Dämpfer gesorgt. Vor allem aber sei die MorphoSys-Aktie wohl auch reif für eine Korrektur gewesen - von Ende September bis Anfang März, sprich in etwas mehr als fünf Monaten, sei das Papier von MorphoSys um schier sagenhafte 70 Prozent geklettert. Nach einer Korrektur notiere MorphoSys nun wieder in der Nähe des Aufwärtstrends, welcher gegenwärtig bei etwa 49 Euro verlaufe. Bei etwa 47,50 Euro habe der Kurs zudem eine horizontale Unterstützung etablieren können. Das aktuelle Jahrestief wurde im Januar bei 46,50 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.04.2017)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:50,829 EUR -0,34% (19.04.2017, 10:17)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:50,974 EUR +0,06% (19.04.2017, 10:29)