MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. (09.08.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktie nahe am kurzfristig überverkauften Terrain - AktienanalyseEtwas zurückgekommen ist die Aktie von MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR), so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im Rahmen der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen habe MorphoSys seine Finanzprognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. MorphoSys erwarte für das Gesamtjahr 2017 unverändert Konzernumsätze zwischen 46 und 51 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle sich weiterhin in einem Korridor zwischen minus 75 bis minus 85 Mio. Euro bewegen. "Basierend auf unserer starken Finanzmittelausstattung treiben wir unser eigenes Entwicklungsportfolio weiter voran. Wir konzentrieren uns vor allem auf die Phase 3-Entwicklung unseres Blutkrebskandidaten MOR208", habe sich Finanzvorstand Jens Holstein geäußert. "Die Zulassung von TremfyaTM (Guselkumab) markiert unseren Übergang zu einem Unternehmen, dessen Umsatz zunehmend auf wiederkehrenden Erträgen aus Produktverkäufen beruht. Diese werden zur Finanzierung unserer eigenen Entwicklungsaktivitäten beitragen", so Holstein weiter.Die Biotech-Aktie bewege sich aktuell am unteren Ende eines mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. Unterstützend könnte auch die 200-Tage-Linie wirken. Der gleitende Durchschnitt bewege sich aktuell bei 53,87 Euro. Nach den Kursverlusten in den vergangenen Wochen befindet sich die Aktie von MorphoSys nahe am kurzfristig überverkauften Terrain, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.08.2017)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:58,85 EUR -0,98% (09.08.2017, 10:07)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:58,536 EUR -2,26% (09.08.2017, 10:19)