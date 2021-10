Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

38,17 EUR -2,90% (12.10.2021, 09:05)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

38,72 EUR +0,49% (11.10.2021)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (12.10.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Biotechfirma MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei zum Verzweifeln: Jegliche gute Nachrichten würden bei der Aktie von MorphoSys gnadenlos abverkauft. So auch am Montag nach einer starken News zum Alzheimer-Hoffnungsträger Gantenerumab, welcher mit dem Partner Roche entwickelt werde. Ein Grund für die schwache Performance seien unter anderem auch Leerverkäufer.Laut dem Bundesanzeiger seien derzeit Netto-Leerverkaufspositionen von fünf verschiedenen Shortsellern gemeldet. Arrowstreet Capital, Limited Partnership habe hierbei mit 1,72 Prozent gemäß der letzten Aktualisierung die größte Position.Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe laut einer Mitteilung vom Montag dem Alzheimer-Hoffnungsträger Gantenerumab aus dem Hause MorphoSys den Status "Therapiedurchbruch" verliehen. Damit solle die Entwicklung und Prüfung des Wirkstoffkandidaten beschleunigt werden. Die Freude über diese starke Nachricht habe allerdings nur kurz angehalten.Bei MorphoSys sei weiter ganz klar Geduld gefragt, der Biotech-Wert habe den Abwärtstrend immer noch nicht stoppen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: MorphoSys.Börsenplätze MorphoSys-Aktie: