Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

109,70 EUR +0,55% (11.07.2018, 10:48)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (11.07.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass der Lizenzpartner Janssen ein klinisches Phase-2/3-Studienprogramm (GALAXI) mit Tremfya (Guselkumab) in der Indikation Morbus Crohn gestartet habe. Morbus Crohn sei eine entzündliche Darmerkrankung, die jeden Teil des Magen-Darm-Traktes betreffen könne. Dabei solle die Wirksamkeit und Sicherheit von Tremfya bei der Behandlung von Patienten mit moderater bis schwerer Form der Erkrankung untersucht werden. Das Programm mit dem Namen GALAXI bestehe aus drei separaten klinischen Studien, einer Phase 2-Studie (GALAXI 1), gefolgt von zwei Phase 3-Studien (GALAXI 2 und GALAXI 3). Insgesamt sollten darin rund 2.000 Patienten behandelt werden.Dr. Markus Enzelberger, Forschungsvorstand der Morphosys AG: "Wir freuen uns sehr, dass unser Lizenzpartner Janssen ein zulassungsrelevantes Phase 2/3-Entwicklungsprogramm bei Morbus Crohn gestartet hat. Dies ist eine schwere Erkrankung, bei der trotz der Verfügbarkeit einiger wirksamer Therapien ein erheblicher medizinischer Bedarf besteht. Im Erfolgsfall könnte dieses Studienprogramm zu einer Erweiterung des Therapieangebots von Tremfya führen."Das Wertpapier präsentiere sich seit dem Ausbruch über die Marke von 90 Euro enorm stark. Es klettere von einem Hoch zum nächsten. Im Monatsvergleich gebe es im TecDAX keine bessere Aktie. 20% habe sie im Monatsvergleich zulegen können. Im Fokus sollte bei MorphoSys jedoch weiterhin das am weitesten fortgeschrittene eigene Projekt MOR208 stehen. Auch hier dürfte es 2018 noch Neuigkeiten geben. Auch wenn nach dem jüngsten steilen Anstieg die Gefahr für einen Rücksetzer gestiegen sei, könne MorphoSys weiterhin mit derart starken News wie zuletzt überzeugen, dürfte der Titel langfristig deutlich höher stehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:109,40 EUR +0,18% (11.07.2018, 10:34)