Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamentenkandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.



Humira(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von AbbVie Inc.



Stelara(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (09.03.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) unter die Lupe.Das Unternehmen habe im letzten Jahr die eigenen Erwartungen erfüllen können. Besonders positiv steche das EBIT mit einem Verlust von 59,9 Mio. Euro heraus, welches am oberen Rand der Prognose liege. Wichtiger sei aber der Ausblick: Man plane, die Forschungskosten zu erhöhen und die klinische Entwicklung eigener Medikamente weiter voranzutreiben."2016 war ein erfolgreiches Jahr für MorphoSys. Für den ersten therapeutischen Antikörper auf Basis unserer Technologie wurde ein Antrag auf Marktzulassung durch unseren Pharma-Partner Janssen gestellt - das war ein wichtiger Meilenstein in unserer Firmengeschichte. Wir erwarten die Entscheidung über die Zulassung von Guselkumab in der zweiten Jahreshälfte 2017", so Simon Moroney, CEO.Ferner richte sich im laufenden Geschäftsjahr vermehrt der Fokus auf die hauseigenen (ohne Partner) Projekte MOR202 und MOR208. Eingeplant seien dafür zwischen 85 und 95 Mio. Euro. Dank der Kapitalerhöhung im vergangenen Herbst habe MorphoSys die Cash-Position weiter ausgebaut.Vorbörslich gerate das Wertpapier stark unter Druck. Offenbar würden die steigenden Kosten dem einen oder anderen Anleger sauer aufstoßen. Sowieso habe die Aktie in den letzten Wochen zu den stärksten Werten im TecDAX gehört. Gewinnmitnahmen seien deswegen völlig normal.Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:57,273 EUR -3,74% (09.03.2017, 09:08)XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:59,79 EUR (08.03.2017)