ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. (17.07.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) charttechnisch unter die Lupe.Aufgrund der erfolgreichen Bodenbildung bzw. einem Abwärtstrendbruch hätten die Analysten die MorphoSys-Aktie in den letzten Monaten mehrfach konstruktiv besprochen. Zum Wochenende habe der Titel erneut mit einer Reihe prozyklischer Einstiegssignale aufwarten können. Als solche würden die Analysten vor allem die "bullishe" Auflösung der zuletzt bestehenden Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 62,63 EUR) werten, aber auch die Rückeroberung der 38-Tage-Linie (akt. bei 63,27 EUR). Für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorge dabei, dass die beiden Weichenstellungen mit einem Aufwärtsgap (63,56 EUR zu 65,71 EUR) vollzogen worden seien.Dank des beschriebenen Ausbruchs seien die beiden Trenbdfolger MACD und Aroon am Freitag ebenfalls auf "kaufen" gesprungen. Per Saldo stehe die Börsenampel also auf "grün" und die MorphoSys-Aktie dürfte perspektivisch das Hoch vom Juli 2015 bei 76,96 EUR ins Visier nehmen. Um die diskutierte Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft nicht mehr in die o. g. Flagge zurückzufallen. Mit anderen Worten könnten Anleger neue Long-Engagements auf Basis der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 62,63 EUR) absichern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2017)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:66,80 EUR +6,98% (14.07.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:67,734 EUR +1,40% (17.07.2017, 09:05)