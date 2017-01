ISIN MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.



Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. (13.01.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktie: Biotech-Unternehmen steht kurz vor einer großen Nachricht - AktienanalyseMorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) entwickelte mit der HuCAL-Technologie die umfangreiche Antikörper-Bibliothek der Pharma-Industrie, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und weiterer firmeneigener Technologien sei das Unternehmen zum Marktführer im Bereich der therapeutischen Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden Medikamenten-Klassen in der heutigen Humanmedizin, geworden. Gemeinsam mit seinen Partnern aus dem Pharmabereich habe MorphoSys eine Pipeline mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten aufgebaut und gestern bekannt gegeben, dass Partner Novartis eine klinische Phase-2-Studie mit dem Antikörper Bimagrumab durchführen werde.2017 könne MorphoSys ein weiterer bedeutender Meilenstein bevorstehen: Guselkumab heiße ein mithilfe der Antikörper-Bibliothek durch den Lizenznehmer Janssen Research and Development identifizierter, vollständig humaner Antikörper. Dieser habe Ende November den Antrag auf Marktzulassung eingereicht. Wenn die Zulassung erteilt werde, könnte Guselkumab der erste auf der Technologie von MorphoSys basierende Antikörper am Markt sein.Charttechnisch warte auf die MorphoSys-Aktie auf den Sprung über den Widerstand bei 52 Euro, der neues Potenzial freigeben und sie bis zum Hoch von Dezember 2015 um 62,40 Euro steigen lassen könnte. Dabei können die Notierungen ebenso mit einer wichtigen Unterstützung um 48,50 Euro nach unten abgesichert sein, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.01.2017)XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:49,32 EUR +2,34% (13.01.2017, 11:51)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:49,279 EUR +2,74% (13.01.2017, 12:03)