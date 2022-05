Kursziel

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 65,00 Buy Berenberg Bank Xian Deng 27.05.2022 16:22:55 37,00 Equal-weight Morgan Stanley James Quigley 20.05.2022 34,00 Neutral J.P. Morgan James Gordon 13.05.2022 45,00 Kaufen FMR Research Mohamad Vaseghi 10.05.2022 30,00 Hold Deutsche Bank Rajan Sharma 06.05.2022

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (27.05.2022/ac/a/t)







Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 65,00 oder 30,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG hat am 4. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 4. Mai berichtete, hätten steigende Forschungskosten und höhere Verwaltungsausgaben das Biotechunternehmen MorphoSys zum Jahresstart noch tiefer in die roten Zahlen gedrückt. Zudem habe die SDAX -Firma im ersten Quartal weniger als noch vor einem Jahr erlöst. Firmenchef Jean-Paul Kress schaue angesichts der 2021 erfolgten Übernahme der US-Firma Constellation Pharmaceuticals jedoch unverändert optimistisch in die Zukunft. "Unsere klinische Pipeline war noch nie so stark wie heute", habe er laut Mitteilung am 4. Mai Abend in Planegg bei München gesagt.Der Umsatz von MorphoSys sei den Unternehmensangaben zufolge von Januar bis März um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 41,5 Millionen Euro gesunken. Vor einem Jahr habe MorphoSys noch von einer hohen Meilensteinzahlung von GSK profitiert, habe es zur Begründung geheißen. Wegen der gestiegenen Ausgaben habe sich im aktuellen Berichtszeitraum der operative Verlust auf 68 Millionen Euro vergrößert, nach minus 29,6 Millionen im Vorjahr. Unter dem Strich habe MorphoSys mit knapp 123 Millionen Euro Minus einen fast dreimal so hohen Fehlbetrag ausgewiesen wie noch vor einem Jahr.Der Vorstand habe die Prognosen bestätigt. Mit seinem an der Börse besonders scharf verfolgten Krebsmedikament Monjuvi wolle MorphoSys in diesem Jahr 110 bis 135 Millionen Dollar umsetzen. Dafür werde das Unternehmen aber einen Zahn zulegen müssen, denn im ersten Quartal habe das Medikament knapp 19 Millionen Dollar - umgerechnet 16,6 Millionen Euro - in die Kassen gespült. Der US-Vermarktungspartner Incyte hatte diese Kennziffer bereits am Vortag veröffentlicht, laut der US-Bank J.P. Morgan wurden damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten klar verfehlt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Berenberg, die den Titel nach veröffentlichten Zusammenfassungen aus zum anstehenden onkologischen Kongress Asco auf "buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen hat. Die Daten zu bispezifischen Antikörpern beim Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) und zum Multiplen Myelom (MM) seien weiterhin beeindruckend, schrieb Analystin Xian Deng in einer am 27. Mai vorliegenden Studie. Im Bereich Myelofibrose sei Xian Deng nach der Prüfung der Daten von Konkurrenzprodukten zudem weiterhin von Morphosys' Wirkstoff Pelabresib angetan.