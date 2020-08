Kursziel

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 105,00 Equal-weight Barclays Capital Emily Field 17.08.2020 110,00 Graig Suvannavejh Goldman Sachs Graig Suvannavejh 17.08.2020 160,00 Buy Citigroup Vineet Agrawal 10.08.2020 129,00 Buy Deutsche Bank Rajan Sharma 07.08.2020 150,00 Kaufen FMR Research Christian Ehmann 06.08.2020 130,00 Overweight J.P. Morgan James Gordon 06.08.2020 130,00 Sector Perform RBC Capital Markets Zoe Karamanoli 06.08.2020

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell ca. 500 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de. (19.08.2020/ac/a/t)







Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 160,00 oder 105,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG hat am 5. August die Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 5. August hervorgeht, habe MorphoSys trotz eines durchwachsenen Quartals seine Jahresziele bestätigt. 2020 sei weiterhin mit einem Konzernumsatz von 280 bis 290 Millionen Euro zu rechnen, habe das Biotechnologieunternehmen am 5. August in Planegg mitgeteilt. Im zweiten Jahresviertel seien die Erlöse um fast die Hälfte auf 18,4 Millionen Euro eingebrochen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe bei minus 50,1 Millionen Euro gelegen, nach minus 5,7 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Citigroup: Der dort zuständige Analyst Vineet Agrawal hat am 10. August die Coverage für die Aktie des Biotech-Unternehmens mit dem Votum "buy" und dem Kursziel von 160 EUR aufgenommen.Die britische Investmentbank Barclays dagegen hat MorphoSys auf "euqal-weight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analystin Emily Field habe in einer am 17. August vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für die Akltie des Biotech-Unternehmens aktualisiert. Die Analystin berücksichtige nun die Zahlen für das zweite Quartal sowie die US-Zulassung für das Krebsmedikament Monjuvi.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick: