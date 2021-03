Kursziel

MorphoSys-Aktie

(EUR) Rating

MorphoSys-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 150,00 Kaufen FMR Research Mohamad Vaseghi 05.03.2021 129,00 Buy Deutsche Bank Rajan Sharma 03.03.2021 120,00 Kaufen Independent Research Tobias Gottschalt 03.03.2021 90,00 Equal-weight Barclays Capital Rosie Turner 02.03.2021 110,00 Neutral Goldman Sachs Graig Suvannavej 02.03.2021 130,00 Overweight J.P. Morgan James Gordon 09.02.2021 - Kaufen EQUI.TS GmbH Thomas Schießle, Daniel Großjohann 11.01.2021 105,00 Equal-weight Morgan Stanley Mark Purcell 08.01.2021 140,00 Buy Berenberg Bank Zhiqiang Shu 14.12.2020 150,00 Buy Citigroup Vineet Agrawal 08.12.2020 130,00 Sector-perform RBC Capital Markets Charles Weston 12.11.2020

Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

85,14 EUR +0,61% (11.03.2021, 15:00)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

85,36 EUR +1,79% (11.03.2021, 14:45)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc., zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Im Juli 2020 genehmigte die US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel in einem beschleunigten Zulassungsverfahren das MorphoSys Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc., aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de. (12.03.2021/ac/a/t)







Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: MPSYF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 150,00 oder 90,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG wird am 5. März die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2020 verkünden. Das vorläufige Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 wurde am 1. März bekannt gegeben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research: 150 Euro. Am 1. März 2021 habe MorphoSys ein vielversprechendes vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben. Basierend auf diesen Ergebnissen, hebe MorphoSys seine Finanzprognose für die Umsatzerlöse des Konzerns mit 327,7 Mio. Euro etwas an (zuvor: Eine Spanne von 317 Mio. bis 327 Mio. Euro). In den Umsatzerlösen seien 18,5 Mio. Euro (22,0 Mio. USD) für die Produktverkäufe von Monjuvi® und 42,5 Mio. Euro für Lizenzgebühren aus den Nettoverkäufen von Tremfya® enthalten. Zuvor sei das EBIT in einer Spanne von 10 Mio. bis 20 Mio. Euro geschätzt worden, nun aber werde eine deutlich höhere Zahl als 27,4 Mio. Euro erwartet. MorphoSys rechne auch für das Geschäftsjahr 2020 mit einem leichten Anstieg der Kosten für das Segment Forschung und Entwicklung auf 141,4 Mio. Euro.Gantenerumab sei ein Programm, das mit Roche für die Indikation Alzheimer-Krankheit (AD) verpartnert sei. Neben den vielen klinischen Studien, die für dieses Programm laufen würden, habe Roche kürzlich mithilfe der "Brain Shuttle"-Technologie eine neuartige Formulierung von Gantenerumab entwickeln können, die die Fähigkeit des Antikörpers, in das Gehirn einzudringen, erhöhe (RO7126209). In präklinischen Studien seien die Ergebnisse durchaus vielversprechend gewesen, denn durch die Verabreichung von BACE1-Peptid-Inhibitoren oder der Protease Neprilysin als Hirn-Shuttle habe das Amyloid im Gehirn von AD-Mäusen reduziert werden können (Campos et al., 2020; Ruderisch et al., 2017). Diese Formulierung arbeite noch an demselben Therapie- (Immuntherapie) und Zieltyp (Amyloid-bezogen) wie Gantenerumab.Die Rekrutierung für die Phase-1-Studie für Menschen mit prodromaler oder leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Krankheit sei bereits angelaufen. Wir schätzen, dass diese Studie bis Ende 2024 dauern wird, so die Aktienanalysten von FMR Research. In dieser Studie sei die Sicherheit der primäre Endpunkt; die Veränderung des Gehirn-Amyloids, die Konzentrationen des Medikaments in Plasma und CSF sowie die Anzahl der Personen mit Anti-Drug-Antikörpern seien die sekundären Endpunkte. Der Beginn dieser Studie sei eine klare Vision der Wirksamkeit von Gantenerumab bei AD, da die Studien der Phase 2 und 3 bereits laufen würden.Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt in einer Aktienanalyse vom 5. März seinen Investment Case und seine "kaufen"-Empfehlung für die Aktie von MorphoSys.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur MorphoSys-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick: