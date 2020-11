Kursziel

Firma Aktienanalyst Datum 150,00 Kaufen FMR Research Mohamad Vaseghi 29.10.2020 - Kaufen EQUI.TS GmbH Thomas Schießle, Daniel Großjohann 28.10.2020 110,00 Neutral Goldman Sachs Graig Suvannavejh 28.10.2020 140,00 Buy Berenberg Bank Zhiqiang Shu 05.10.2020 110,00 Equal weight Barclays Capital Emily Field 02.10.2020 130,00 Overweight J.P. Morgan James Gordon 30.09.2020 117,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 25.08.2020 129,00 Buy Deutsche Bank Rajan Sharma 07.08.2020 130,00 Sector Perform RBC Capital Markets Zoe Karamanoli 06.08.2020



90,42 EUR -0,72% (09.11.2020, 16:42)



90,22 EUR -2,346% (09.11.2020, 16:29)



DE0006632003



663200



MOR



MPSYF



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol Deutschland: MOR, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 27 derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R), vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die Marktzulassung. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc. aktuell ca. 500 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de. (10.11.2020/ac/a/t)







Planegg/München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol Deutschland: MOR, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MPSYF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 150,00 oder 110,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur MorphoSys-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die MorphoSys AG wird am 11. November die endgültigen Zahlen für das 3. Quartal 2020 präsentieren.Am 27. Oktober hat MorphoSys die vorläufigen Konzernergebnisse für die ersten neun Monate 2020 bekannt gegeben. Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Oktober sei der Biotechnologiekonzern MorphoSys nach einem ersten Blick auf den Abschluss des 3. Quartals optimistischer für das Gesamtjahr geworden. Der Konzernumsatz dürfte 2020 bei 317 bis 327 Millionen Euro liegen. Zuvor habe MorphoSys 280 bis 290 Millionen Euro angepeilt. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle nun bei 19 bis 20 Millionen Euro liegen, nachdem bisher eine Spanne zwischen 15 Millionen Euro Verlust und einem Gewinn von bis zu 5 Millionen Euro angegeben worden sei.Die aktualisierte Prognose berücksichtige höhere Einnahmen aus Partnerschaften und Kooperationen. Zudem lägen die Tantiemen aus den Umsätzen von Tremfya voraussichtlich am oberen Ende der Prognose. In den ersten neun Monaten verzeichnete MorphoSys einen Konzernumsatz von 291,7 Millionen Euro und ein EBIT von 101,8 Millionen Euro, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der MorphoSys-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von FMR Research: Dr. Mohamad Vaseghi hat in einer Aktienanalyse vom 29. Oktober für die Aktie des Biotech-Unternehmens das Kursziel von 150,00 Euro in Aussicht gestellt und weiterhin zum Kauf geraten. Am 19. Oktober 2020 habe MorphoSys bekannt gegeben, dass sein Lizenznehmer Janssen (Janssen Research & Development, LLC.) eine positive Einschätzung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA (Europäische Arzneimittelagentur) für TREMFYA (Guselkumab) erhalten habe. Diese positive Einschätzung sei Voraussetzung für eine Genehmigung für die erweiterte Anwendung von TREMFYA (Guselkumab) zur Behandlung der aktiven Psoriatischen Arthritis (PsA). MorphoSys erwarte, dass die Europäische Kommission (EK) noch in diesem Jahr eine endgültige Entscheidung bezüglich der Indikationserweiterung von PsA veröffentlichen werde.Guselkumab als monoklonaler Antikörper wirke als Inhibitor, indem er selektiv an die p19-Untereinheit von Interleukin (IL)-23 bindet und die Interaktion mit dem IL-23-Rezeptor hemme. PsA werde normalerweise bei Erwachsenen im Alter von 30 bis 50 Jahren diagnostiziert. Gegenwärtig würden in Europa 14 Millionen Menschen an Psoriasis leiden, von denen fast ein Drittel an PsA erkranken werde.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dagegen die Einstufung für MorphoSys nach vorläufigen Quartalszahlen auf "neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die optimistischeren Aussagen des biopharmazeutisches Unternehmens zu Umsatz und operativem Gewinn (EBIT) 2020 seien positiv zu werten, schrieb Analyst Graig Suvannavejh in einer am 28. Oktober vorliegenden Studie. Die neuen Ziele deckten sich aber mit seinen Annahmen und den Konsensschätzungen.