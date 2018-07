Wien (www.aktiencheck.de) - Nach Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) am Dienstag hat gestern mit Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) die zweite große US-Investmentbank Quartalszahlen vorgelegt und damit ebenfalls die Gewinnerwartungen übertroffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) habe vom neuen Auftrag über zwei Präsidentenmaschinen für das Weiße Haus für USD 3,9 Mrd. profitiert. Die Papiere von Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) hätten sich von der EU-Kartellstrafe über EUR 4,34 Mrd. unbeeindruckt gezeigt. Die Berkshire-Hathaway-Aktie (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) habe von einer neuen Bestimmung profitiert, die mehr Flexibilität beim Rückkauf von Aktien geben solle.Vorbörslich werde heute in den USA noch der Tabakkonzern Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) Quartalszahlen vorlegen. Gegen Börsenschluss berichte dann das Soft- und Hardwareunternehmen Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT). (19.07.2018/ac/a/m)