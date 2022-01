NYSE-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:

Kurzprofil Morgan Stanley:



Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) ist eine US-Bank mit Hauptsitz in New York. Morgan Stanley wurde am 5. September 1935 nach der Teilung von JP Morgan gegründet und gehört zu den 28 systemisch relevanten Großbanken. Sie unterliegen der besonderen Überwachung durch das Financial Stability Board und müssen strengere Eigenkapital-Anforderungen erfüllen. (24.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Morgan Stanley-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) unter die Lupe.Die US-Bank habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertreffen können. Die Zahlen hätten die Anleger aber dennoch nicht so richtig überzeugen können. Die Morgan Stanley-Aktie notiere nach dem jüngsten Rücksetzer an der wichtigen 200-Tage-Linie. Investierte Anleger könnten angesichts der guten Geschäftsperspektiven dabeibleiben. Neueinsteiger sollten abwarten, bis die Aktie wieder oberhalb der Trendlinie notiere, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.01.2022)Das vollständige Interview mit Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Morgan Stanley-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Morgan Stanley-Aktie:87,17 EUR -1,28% (21.01.2022, 22:26)