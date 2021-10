Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Monster Beverage Corporation:



Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) ist ein Hersteller und Vermarkter von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken wie Eistees, Multivitaminsäften, Limonaden, Wasser und Diätdrinks. Auch "Coffee to go", der in Getränkedosen vermarktet wird, gehört zum Portfolio. Monster Beverage vertreibt die Getränke unter den Markennamen Monster, Hansens Natural, Peace Tea, Worx Energy und Blue Sky. Der Konzern hält eine Reihe von internationalen Vertriebspartnerschaften und liefert seine Getränke in weltweit 70 Länder. (19.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Monster Beverage-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Getränkeherstellers Monster Beverage Corporation (ISIN: US61174X1090, WKN: A14U5Z, Ticker-Symbol: MOB, NASDAQ-Symbol: MNST) unter die Lupe.Mit einer Performance von 94.000 Prozent sei Monster Beverage die mit Abstand beste Aktie im NASDAQ 100 in diesem Jahrhundert. Doch seit Wochen gehe es mit dem Pionier in Sachen Energy Drinks an der Börse bergab. Seit dem Hoch habe der Titel 15 Prozent verloren. Ein Analystenkommentar habe die Talfahrt noch befeuert.Jefferies-Analyst, Kevin Grundy, verweise in seiner Studie auf den härteren Wettbewerb durch neue Anbieter, etwa Bang, Celsius, C-4 und Zoa. "Der Marktanteil von Monster in den USA liegt jetzt bei 37 Prozent, 2018 waren es noch 44 Prozent", so der Experte.Hinzu kämen knappe Rohstoffe und Probleme, gutes Personal zu finden. "Diese Schwierigkeiten könnten sich bis ins Jahr 2022 ziehen", schreibe Grundy. "Bemerkenswert ist, dass Monster und auch Red Bull noch keine Preiserhöhungen angekündigt haben, um die höheren Kosten auszugleichen."Das Kursziel für die Aktie sehe der Analyst nun bei 92 Dollar nach zuvor 113 Dollar. Der Titel sei für ihn kein Kauf mehr, sondern nur noch eine Halteposition.Auch "Der Aktionär" sehe Monster deutlich positiver als Jefferies-Analyst Grundy. Die Marke Monster sei trotz des gesunkenen Marktanteils immer noch sehr stark, die Margen des Konzerns seien in der Getränkebranche außergewöhnlich hoch. Zudem gebe es die latente Fantasie, dass Monster in das lukrative Geschäft mit Hard Seltzern einsteige. Aber keine Frage: Der Monster-Chart sei angeschlagen. Doch noch notiere die Aktie über der horizontalen Unterstützung im Bereich 84 Dollar.Wer in den Monster Beverage-Titel (+32 Prozent seit "Aktionär"-Empfehlung im Mai 2019) investiert hat, beachtet den Stopp bei 64 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2021)