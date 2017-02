NYSE-Aktienkurs Monsanto-Aktie:

Kurzprofil Monsanto Co.:



Monsanto Co. (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON) mit Sitz in St. Louis (US-Bundesstaat Missouri) in ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Agrarprodukten für die Landwirtschaft. Das Unternehmen gehört zu den Weltmarktführern in der Entwicklung und Produktion von umweltverträglichen Pflanzenschutzmitteln und verbessertem Saatgut unter Einsatz moderner Biotechnologie. (16.02.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Monsanto-Aktie: Warren Buffett glaubt wohl an die Übernahme - Buffett folgen und Monsanto kaufen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des US-Agrarkonzerns Monsanto Co. (ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON).Warren Buffett habe im 4. Quartal 2016 aufgrund der Bayer-Übernahme in Monsanto investiert. Die Übernahme stehe im Raum. Der Übernahmepreis betrage 128 USD. Wenn dieser Preis gezahlt werde, seien das zum aktuellen Kurs 17% Potenzial. Es gebe anscheinend noch viele, die das bezweifeln würden, sonst würde die Monsanto-Aktie schon viel höher notieren und hätte sich dem Übernahmepreis angenähert. Eine Entscheidung werde es wahrscheinlich erst Ende des Jahres geben. Warren Buffett sei sich aber sicher, dass dies stattfinde. Maydorn teile seine Meinung, denn die Wahrscheinlichkeit der Übernahme sei relativ hoch. Zudem würden Monsanto und Bayer nun versuchen, Donald Trump zu bewegen, dass er zustimme. Hier sehe alles laut dem Börsenexperten Maydorn also sehr gut aus.Man kann Buffett folgen und die Monsanto-Aktie kaufen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.02.2017)Börsenplätze Monsanto-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Monsanto-Aktie:102,41 EUR -0,39% (16.02.2017, 16:20)