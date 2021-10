Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil MongoDB Inc.:



MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, NASDAQ-Symbol: MDB) ist eine moderne, universell einsetzbare Datenbankplattform. Die Plattform wurde entwickelt, um Anwendungen in großem Umfang über eine Vielzahl von Anwendungsfällen in der Cloud, vor Ort oder in einer hybriden Umgebung auszuführen. Das primäre Abonnementpaket ist MongoDB Enterprise Advanced, das seine proprietäre Datenbankserver, Sicherheit, Unternehmensverwaltungsfunktionen, seine grafische Benutzeroberfläche, Analyseintegrationen undtechnischen Support umfasst. Darüber hinaus bietet es MongoDB Atlas, sein Cloud Hosted Database-as-a-Service (DBaaS)-Angebot, das die Infrastruktur und das Management seines Community-Server-Angebots umfasst. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch professionelle Dienstleistungen an, einschließlich Beratung und Schulung. (08.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MongoDB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MongoDB Inc. (ISIN: US60937P1066, WKN: A2DYB1, Ticker-Symbol: 526, NASDAQ-Symbol: MDB) unter die Lupe.Gemessen an der Performance der Aktie und der operativen Entwicklung sei MongoDB zweifellos eines der absoluten Top-Investments unter allen Datenbankanbietern. Denn das US-Unternehmen sei ein Pionier im Bereich NoSQL sowie Big Data und biete hier eine der weltweit besten Lösungen überhaupt.Mit NoSQL-Datenbanken würden sich komplexe Abfragen von großen und unstrukturierten Daten schnell und einfach erledigen lassen. Entsprechend rasant sei die Nachfrage nach dieser Technologie angestiegen.Das Problem: MongoDB müsse mittlerweile mit neuen großen Playern wie Amazon Web Services, Oracle oder Microsoft um Marktanteile kämpfen. Zudem sei in den aktuellen Kurs des Unternehmens viel Zukunftsfantasie bereits eingepreist. Die MongoDB-Aktie werde mit einem KUV von 38 bewertet. Deswegen sei die Frage durchaus berechtigt, ob MongoDB angesichts des verschärften Wettbewerbsdrucks künftig mit den hohen Erwartungen der Investoren mithalten könne."Der Aktionär" bleibe weiterhin für die Zukunft des Datenbankanbieters bullish. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: MongoDB.