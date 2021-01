Je nachdem, ob Fortschritte bei Impfungen eine Öffnung der Volkswirtschaft ermöglichen würden, würden die Experten ein anziehendes Wirtschaftswachstum über mehrere Quartale hinweg erwarten. Mit den Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus sei auch die Sicherheit zurückgekehrt, dass die Regierung weitere steuerpolitische Stützmaßnahmen in die Wege leiten werde. Diese hätten bisher verhindert, dass Einkommen zu drastisch weggebrochen seien. Auch die aufgestaute Nachfrage in Sektoren, die während der Krise in Bedrängnis geraten seien, sollte dem Wachstum starken Schub verleihen. Das habe die Experten dazu veranlasst, ihren Ausblick für das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA auf fast 5 Prozent Zuwachs heraufzusetzen.



Abgesehen von einer erneuten Verschlimmerung der Pandemie, die der Volkswirtschaft einen permanenten Schaden zufügen könnte, habe man jedoch noch eine weitere Sorge: Die Staatsverschuldung. Diese sei dank der niedrigen Zinsen im Moment noch günstig zu bedienen. Irgendwann würden die Zinsen jedoch angehoben werden müssen, da es sonst zu Blasen an den Finanzmärkten kommen könnte. Zwar werde dies weder 2021 noch 2022 zum Problem werden - doch ausufernde Staatsschulden würden das langfristige Wirtschaftswachstum zweifellos beeinträchtigen.



Für Europas Wirtschaft sei der Ausblick dagegen weniger erfreulich. Die Experten von AB erwarten im ersten Quartal einen weiteren Rückgang des Wirtschaftswachstums und haben ihre Wachstumsprognose für 2021 von 4 Prozent auf 2,4 Prozent gesenkt. Für 2022 würden sie aber mit einem Aufschwung und Wachstum von 5,5 Prozent rechnen. Die schwache Konjunktur, zusammen mit der ausbleibenden Inflation und dem anhaltenden Bedarf an Stützungsmaßnahmen, würden sie nicht zum Optimismus veranlassen, dass sich der geldpolitische Kurs in absehbarer Zukunft ändere. Die Geldpolitik bleibe extrem locker.



Nachdem Chinas Wirtschaft das Jahr 2020 auf einem unerwartet niedrigen Niveau abgeschlossen habe, dürfte sich die Volkswirtschaft erholen und das reale BIP-Wachstum auf etwa 8,2 Prozent ansteigen. Denn die Experten von AB halten die schwache Wirtschaftsaktivität für lediglich vorübergehend, verursacht durch einen besonders kalten Winter und vereinzelte Ausbrüche des Coronavirus und daraus folgende regionale Maßnahmen zur Eindämmung.



Nach Meinung der Experten bleibe China auch 2021 eine Quelle der Stabilität für die globale Wirtschaft. Denn nicht nur seien angesichts des vierzehnten Fünfjahresplans und des hundertjährigen Jubiläums der Kommunistischen Partei anhaltende geld- und steuerpolitische Lockerungsmaßnahmen so gut wie garantiert. Auch verzeichne das Land dank seiner traditionellen Impftechnologie und seines fortschrittlichen Logistiksystems vielversprechende Erfolge bei der Immunisierung gegen COVID-19. (21.01.2021/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - COVID-19 - und seine aggressivere Mutation - dominiert weiterhin die Schlagzeilen, so die Experten vom Asset Manager AllianceBernstein (AB)."Auch deshalb haben die Japanische und die Europäische Zentralbank die Niedrigzinsen auf lange Zeit verankert. In den USA jedoch könnte die Federal Reserve steuerpolitische Stützmaßnahmen als Anlass sehen, die geldpolitische Unterstützung zu reduzieren - obgleich auch hier so schnell keine großen Schritte zu erwarten sind", sagt Darren Williams, Chefvolkswirt bei AllianceBernstein.Der globale Ausblick der Experten sei trotz des alles andere als sonnigen Jahresanfangs durchaus positiv und sie würden erwarten, dass sich die globale Konjunktur nach einem schwierigen ersten Quartal kräftig erhole. Ein Aufschwung könnte zwar die Weichen für einen Regimewechsel stellen - dennoch dürfte die Inflation in diesem Jahr weiterhin niedrig bleiben, da die Produktionslücken groß und die Inflationserwartungen gedämpft seien.