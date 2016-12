Tatsächlichen Kosten nicht leicht zu bestimmen



Der letztendliche Preis des Darlehens wird von einer Vielzahl von Einflussfaktoren bestimmt. Um die verschiedenen Kreditanbieter miteinander vergleichen zu können, sollte man gewisse Kennzahlen und Kostenfaktoren kennen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:



Der Zins

Der Zinssatz ist letztlich ein sehr wichtiges Kriterium zur Beurteilung eines Kreditangebots. Dieser Zins ist sozusagen der Preis, den der Kreditnehmer für die Inanspruchnahme des Darlehens bezahlen muss. Für den Kreditgeber ist diese Summe äquivalent eine Art Entschädigung für das Bereitstellen des Kredits. Doch hier gilt es aufzupassen, denn Zins ist nicht gleich Zins. Man unterscheidet zwischen Nominalzins und Effektivzins.

Neben den Kosten für den Kredit, also den Nominalzins können auch noch weitere Kosten, teilweise "versteckte" Kosten an. Der Effektivzins (auch effektiver Jahreszins genannt), beinhaltet diese Kosten und zeigt letztendlich an, was der Kredit effektiv pro Jahr kostet. Auch berufliche Qualifikationen, Einkommen oder eventuelle Schufa Einträge können den Zinssatz positiv oder negativ beeinflussen.

Eine Restschuldversicherung ist zwar mit Mehrkosten verbunden, unter Umständen jedoch sinnvoll. Diese Versicherung ist auf freiwilliger Basis und schützt den Kreditnehmer vor von Unfall, Arbeitslosigkeit oder Tod bedingter Zahlungsunfähigkeit. So ist nicht nur der Kreditnehmer abgesichert, sondern vor allem auch der Partner oder eventuelle Erben.

Die Bearbeitungsgebühren sind eigentlich seit dem 13.05.2014 rechtswidrig, da keine besondere Leistung für den Kunden erbracht wird. So hat der BGH entschieden. Dennoch fallen bei einigen Anbietern solche Gebühren an. In der Regel sind es bei Banken zwischen 1 und 3 Prozent der Kreditsumme. Es gibt allerdings auch einige Anbieter, die gänzlich auf eine solche Bearbeitungsgebühr verzichten.

Bei manchen (insbesondere Online-) Anbietern können zudem hohe Servicegebühren anfallen, etwa für die Nutzung einer Service Hotline. Auch hier sollte man genau hinsehen, da so mitunter ein zunächst verlockendes Kreditangebot schnell wieder relativiert werden kann.

Um die einzelnen Kreditanbieter untereinander zu vergleichen, muss man nicht jeden Anbieter einzeln auf seine Konditionen untersuchen. Kreditvergleiche auf einem Kreditvergleichsportal wie Smava ersparen einem viel Zeit und Mühe. Nach Angabe einiger Daten wie etwa der Wunschkreditsumme und der Laufzeit werden einem hier in einem Kreditrechner alle Anbieter übersichtlich aufgelistet, die für die jeweilige Kreditsumme und Laufzeit infrage kommen. Wer weiß, worauf er zu achten hat, kann so schnell und einfach den Kreditanbieter finden, der das günstigste und am besten zu einem passende Kreditangebot bereitstellt. Wer ohne einen Vergleich einen Kredit aufnimmt, wird mit recht hoher Wahrscheinlichkeit mehr bezahlen als nötig.









