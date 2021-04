Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (29.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Pharmakonzern Moderna erhöhe seine Produktion von Corona-Impfstoff und wolle allein in diesem Jahr bis zu eine Milliarde Dosen ausliefern. Im kommenden Jahr sollten es bis zu drei Milliarden Impfdosen sein, wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Es habe zudem auf Studienergebnisse verwiesen, wonach der Impfstoff länger im Kühlschrank bei 2 bis 8 Grad haltbar sei als bisher angenommen, nämlich drei Monate statt einem. Das würde die Handhabe des ansonsten bei minus 20 Grad gelagerten Vakzins erleichtern.Das Präparat von Moderna sei einer von vier Corona-Impfstoffen mit einer Zulassung in der Europäischen Union. Er nutze ähnlich wie das Mittel von BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX)/Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) die neuartige mRNA-Technologie und gelte als sehr zuverlässig und sehr sicher. Die EU habe in zwei Rahmenverträgen bis zu 460 Millionen Dosen von Moderna bestellt, darunter eine Option auf 150 Millionen Dosen, die erst 2022 geliefert würden.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sollten die Produktionskapazitäten unter anderem in der Schweiz und in Spanien stark ausgebaut werden. An beiden Standorten solle jeweils doppelt so viel Wirkstoff hergestellt werden wie bisher. Moderna gehe davon aus, dass sowohl für Auffrischungen von bereits Geimpften als auch für die Impfung von Kindern und Jugendlichen auch in den nächsten Jahren große Mengen Corona-Impfstoff benötigt würden. Der mRNA-Impfstoff könne auch an Varianten schnell angepasst werden.Während die Aktie von BioNTech derzeit von einem Hoch zum nächsten eile, hänge die Aktie von Moderna allerdings derzeit am Februar-Hoch 2021 bei 189,26 Dollar fest. Gelinge der Sprung darüber, würde dies ein neues Kaufsignal für die Aktie bedeuten. DER AKTIONÄR empfiehlt, die Gewinne laufen zu lassen. Ebenso wie bei BioNTech sei von dem Unternehmen langfristig noch einiges zu erwarten. Beide setzen auf die neuartige mRNA-Technologie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Moderna-Aktie. (Analyse vom 29.04.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Mit Material von dpa-AFX