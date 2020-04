NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

49,26 USD -4,70% (21.04.2020, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (22.04.2020/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von Analyst Hartaj Singh von Oppenheimer:Hartaj Singh, Analyst von Oppenheimer, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA).Der Analyst sei der Ansicht, dass die Entwicklung des prophylaktischen Impfstoffs mRNA-1647 zur Vorbeugung von CMV-Infektionen im Hinblick auf die Manifestation der CMV-Krankheit relativ gut sei. Obwohl derzeit keine routinemäßigen Tests durchgeführt würden, werde dies kein geschwindigkeitsbegrenzender Schritt in Bezug auf Kosten und Robustheit sein, wenn mRNA-1647 genehmigt werde. Während die verfügbaren Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit von mRNA-1647 "vielversprechend" aussehen würden, würden für die Phase-3-Studie noch einige Fragen zur Studiengröße und Haltbarkeit offen bleiben.Hartaj Singh, Analyst von Oppenheimer, stuft die Moderna-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse mit dem Rating "outperform" ein. (Analyse vom 21.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:48,00 EUR +5,89% (22.04.2020, 09:27)