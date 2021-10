NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

317,50 USD -4,40% (06.10.2021, 16:40)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (06.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Die Impfstoffaktien wie BioNTech oder auch Moderna hätten in den vergangenen Wochen keinen leichten Stand gehabt. Die Meldung, dass der US-Pharmariese Merck & Co einen Eilzulassung für ein Corona-Medikament beantragt habe, habe den Aktien zusätzlich zugesetzt. Nun kämen auch noch Hiobsbotschaften aus Schweden. Dort solle der Moderna-Impfstoff vorerst nicht mehr an Menschen verabreicht werden, die 1991 oder später geboren seien. Die schwedische Gesundheitsbehörde habe die Entscheidung heute bekanntgegeben. Der Grund: Es gebe sehr seltene Nebenwirkungen der Impfung. Genannt würden seitens der Gesundheitsbehörde u.a. Herzmuskel- oder auch Herzbeutelentzündung. Die Moderna-Aktie knicket nach dieser Meldung rund 4% ein.Der Abverkauf bei den Impfstoff-Aktien sei in den vergangenen Wochen heftig gewesen. Aber er scheine auch übertrieben zu sein. Die Impfungen würden in vollem Umfang weitergehen. Für mutige Anleger biete der Rücksetzer eine Chance zum Einstieg. Wer aber etwas mehr Sicherheit haben möchte, der warte mit einem Einstieg eine Bodenbildung ab. Bislang sei diese noch nicht zu erkennen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2021)Börsenplätze Moderna-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:276,10 EUR -3,58% (06.10.2021, 16:54)