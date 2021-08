Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

340,00 EUR -0,15% (27.08.2021, 10:51)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

400,30 USD +0,61% (26.08.2021, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (27.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Nachrichten aus Japan, dass wegen einer Verunreinigung die Verwendung von 1,63 Mio. Dosen des Corona-Impfstoffs von Moderna ausgesetzt wurde, habe keinen Einfluss auf den Aktienkurs des US-Unternehmens gehabt. Nach Angaben des japanischen Gesundheitsministeriums sei die Verunreinigung in ungenutzten Ampullen mit dem Serum entdeckt und von zahlreichen Impfstätten gemeldet. Wie es weiter heiße, seien einige der Dosen möglicherweise verabreicht worden, von Gesundheitsproblemen sei bislang jedoch nichts bekannt.Der für den Vertrieb des Moderna-Impfstoffs in Japan zuständige Pharmakonzern Takeda Pharmaceutical habe erklärt, aus Sicherheitsgründen sei die Verwendung von Dosen derselben Charge vorerst ausgesetzt worden. Moderna sei nun aufgefordert worden, die Angelegenheit umgehend zu untersuchen.Die Moderna-Aktie habe sich am Donnerstag trotz negativer Nachrichten aus Japan sehr stabil zeigen können. Nachdem das Papier zwischenzeitlich auch im Minus notiert habe, sei es am Ende mit einem leichten Plus aus dem US-Handel gegangen. Damit notiere die Moderna-Aktie wieder knapp über der psychologisch wichtigen 400-USD-Marke. Dabeibleiben. "Der Aktionär" favorisiere im Sektor allerdings weiterhin die BioNTech-Aktie, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwick-lung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.