Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (25.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Unternehmens Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Verringerte Produktionsmengen, Lieferausfälle, Verzögerungen, schleppender Impfstart in Deutschland, massive Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Zur Abwechslung gebe es jetzt auch mal gute Nachrichten von der Impfstoff-Front: Moderna melde, dass sein Impfstoff etwas mit dem BioNTech-Impfstoff gemein habe. Und das könnte ganz entscheidend sein.Der Impfstoff von Moderna dürfte nach Herstellerangaben auch vor den zunächst in Großbritannien und Südafrika entdeckten Corona-Varianten schützen. In einem Laborexperiment habe gezeigt werden können, dass geimpfte Probanden in ausreichendem Maß so genannte neutralisierende Antikörper gegen die Varianten B.1.1.7 (Großbritannien) und B.1.351 (Südafrika) - auch als 501Y.V2 bekannt - im Blut hätten, wie Moderna am Montag mitgeteilt habe. Die Studie sei bislang allerdings nicht von unabhängigen Experten begutachtet und in einem Fachjournal veröffentlicht worden.Für die Eindämmung der Corona-Pandemie ist ganz entscheidend, dass die bisher entwickelten und verfügbaren Impfstoffe auch gegen die bekannten Mutationen wirken, so Leon Müller von "Der Aktionär". Die Moderna-Aktie lege im New Yorker Handel über acht Prozent zu und notiere aktuell bei 142 US-Dollar. (Analyse vom 25.01.2021)Börsenplätze Moderna-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:115,80 EUR +7,58% (25.01.2021, 18:45)