Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

86,18 EUR +14,12% (16.11.2020, 15:09)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

89,39 USD +1,80% (13.11.2020, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie Deutschland:

0QF



Nasdaq Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (16.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Biotech-Firma Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Mit dem US-Pharmakonzern habe ein weiterer für Europa relevanter Hersteller maßgebliche Daten für seinen Corona-Impfstoff vorgelegt. Der RNA-Impfstoff habe eine Wirksamkeit von 94,5%, habe es in einer Mitteilung von Moderna am Montag geheißen.Die EU-Kommission verhandele derzeit nach eigenen Angaben mit dem US-Konzern über die Lieferung von bis zu 160 Mio. Impfdosen. Ein Vertrag sei allerdings noch nicht geschlossen.Die Phase-III-Studie zum RNA-Impfstoff mRNA-1273 von Moderna umfasse insgesamt 30.000 Probanden. Die Hälfte davon habe den Impfstoff erhalten, die andere Hälfte fungiere als Kontrollgruppe und bekommt ein Placebo-Mittel.Insgesamt seien bislang 95 Studienteilnehmer an Covid-19 erkrankt. Davon seien nur fünf Fälle auf die tatsächlich geimpften Probanden entfallen, 90 Fälle seien in der Kontrollgruppe diagnostiziert worden. Daraus errechnet sich eine Wirksamkeit von 94,5%. Der Clou bei dem Impfstoff neben der hohen Wirksamkeit: Laut Moderna halte er sich 30 Tage stabil im Kühlschrank.Die Moderna-Aktie von Moderna lege am Montag deutlich zu. Laufen lassen, rät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link