Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

337,90 EUR -3,33% (28.09.2021, 12:34)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

408,84 USD -4,95% (27.09.2021, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutik. (28.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) unter die Lupe.Das Papier des US-Biotech-Unternehmens habe am Montag im US-Handel deutlich korrigiert. Knapp 5% sei es nach unten auf 408,84 USD gegangen. Am Dienstag habe sich die Aktie im deutschen Handel zunächst leicht erholen können, bevor es erneut weiter nach unten gegangen sei. Derzeit notiere das Papier auf der Handelsplattform Tradegate 2,6% im Minus bei 340,50 Euro.Derzeit prüfe die europäische Arzneimittelagentur EMA einen Antrag von Moderna auf Zulassung einer dritten Dosis. Die Auffrischung solle mit einer halben regulären Dosis erfolgen. Die vorgelegten Daten sollten nach einem beschleunigten Verfahren bewertet werden, habe die EMA am Montag in Amsterdam mitgeteilt. Der sogenannte Booster könnte Menschen ab zwölf Jahren mindestens sechs Monate nach der zweiten Impfdosis gespritzt werden, um den Schutz vor einer Corona-Infektion zu erhöhen. Bisher würden diese Booster in einigen Ländern bereits Menschen mit einem geschwächten Immunsystem angeboten.Die EMA habe erneut erklärt, dass im Prinzip eine dritte Impfdosis als Schutz vor einer Infektion nicht notwendig sei. Die Entscheidung, ob zusätzliche Impfdosen angeboten werden sollten, würde auch nicht die EMA treffen, sondern sei Sache der EU-Mitgliedsstaaten.Auch BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) hätten bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) einen Antrag auf Zulassung für eine Auffrischimpfung mit ihrem Covid-19-Impfstoff Comirnaty gestellt.Mit dem jüngsten Rücksetzer sei die Aktie von Moderna unter die 38-Tage-Linie gefallen. Die nächste insbesondere psychologisch wichtige Unterstützung warte bei 400 USD. Auch wenn die Korrektur durchaus noch etwas anhalten könnte, bleibe "Der Aktionär" langfristig ganz klar optimistisch, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.