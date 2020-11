Börsenplätze Moderna-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Moderna-Aktie:

78,65 EUR +0,18% (18.11.2020, 08:49)



NASDAQ-Aktienkurs Moderna-Aktie:

93,15 USD -4,90% (17.11.2020, 22:00)



ISIN Moderna-Aktie:

US60770K1079



WKN Moderna-Aktie:

A2N9D9



Ticker-Symbol Deutschland Moderna-Aktie:

0QF



NASDAQ-Ticker-Symbol Moderna-Aktie:

MRNA



Kurzprofil Moderna Inc.:



Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol Deutschland: 0QF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MRNA) beschäftigt sich mit transformativen Medikamenten auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Sie hat eine Plattform geschaffen, um die zugrunde liegenden pharmazeutischen Eigenschaften der mRNA-Medikamente zu verbessern. Die Plattform besteht aus drei Bereichen: mRNA-Technologien, Verabreichungstechnologien und Herstellungsprozesse. Sie verfolgt die mRNA-Wissenschaft, um die unerwünschte Aktivierung des Immunsystems durch mRNA zu minimieren und die Wirksamkeit der mRNA in den Zielzellen zu maximieren.



Ihre Programme zur Entwicklung von Therapeutika und Impfstoffen umfassen Infektionskrankheiten, Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und seltene genetische Krankheiten. Sie hat sechs Modalitäten geschaffen: prophylaktische Impfstoffe, Krebsimpfstoffe, intratumorale Immuno-Onkologie, lokalisierte regenerative Therapeutika, systemische sezernierte Therapeutika und systemische intrazelluläre Therapeutika. (18.11.2020/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Moderna-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Rund eine Woche nach Bekanntgabe des ersten Covid-Impfstoffes von BioNTech verkündet nun auch US-Konkurrent Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol Deutschland: 0QF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MRNA) einen sehr erfolgsversprechenden Impfstoff entwickelt zu haben, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die bisherigen Ergebnisse würden nicht nur die Börse überzeugen.Nachdem zuletzt das Mainzer Unternehmen BioNTech sehr gute Zwischenergebnisse seines Impfstoffkandidaten präsentiert habe, lege nun der US-Konkurrent Moderna nach. Beide Stoffe würden auf der Messenger-RNA-Technologie (mRNA) basieren, jedoch zeige das Moderna-Präparat bei Studien eine höhere Wirksamkeit. Der Impfstoff des US-Herstellers solle das Risiko einer Covid-19-Erkrankung um 94,5% reduzieren.Die veröffentlichten Ergebnisse würden aus einer laufenden Studie mit mehr als 30.000 Teilnehmern stammen und hätten alle bisherigen Erwartungen übertroffen. Somit könnten noch vor Jahresende in den USA mehrere Impfstoffe zur Verfügung stehen, um erste Personengruppen gegen das Sars-CoV-2-Virus zu immunisieren. Moderna gehe davon aus, hierfür rund 20 Mio. Impfdosen zur Verfügung stellen zu könnten. Im nächsten Jahr möchte das Unternehmen bis zu einer Milliarde Dosen für den weltweiten Markt produzieren.Neben dem Schutz vor einer Erkrankung könnte der Moderna-Impfstoff ebenfalls das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes reduzieren. Des Weiteren solle es nach Angaben der US-Firma keine besonderen Nebenwirkungen geben, die bei anderen Impfstoffen nicht ebenfalls auftreten würden. So habe es bei bis zu zehn Prozent der Probanden Nebenwirkungen wie Schmerzen und Rötungen an der Einstichstelle, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Kopfschmerzen gegeben.Die Veröffentlichung der Ergebnisse habe den Aktienkurs von Moderna beflügelt und setze damit den starken Wachstumstrend seit Jahresbeginn weiter fort. Auch die weltweiten Leitindices seien aufgrund der jüngsten Meldungen im Kampf gegen Corona sprunghaft angestiegen.Die Aktie der Moderna Inc. werde aktuell bei 97,95 USD (17.11.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 100,50 (17.11.2020) und das Jahrestief bei USD 17,78 (07.11.2019) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 13 Analysten die Aktie auf "buy", zwei auf "hold" und ein auf "sell" setzen. (Analyse vom 17.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link